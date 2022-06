Après le succès de Martine au Louvre, une nouvelle aventure inédite de Martine dans le château le plus célèbre de France vient de paraître.

Un album cartonné de 32 pages dans la formule classique de l’oeuvre de Marcel Marlier et de Gilbert Delahaye.

Aujourd’hui, Martine est plus vivante et aimée que jamais: Casterman vend encore plus de 400000 de ses 60 albums chaque année. La série totalise aujourd’hui: • 110 millions d’exemplaires vendus en France et 40 millions à l’étranger.

Selon la technique déjà employée pour Martine au Louvre, les illustrations de cette nouvelle aventure de Martine et ses amis sont réalisées à partir de photos du domaine du château de Versailles dans lesquelles sont incrustés des dessins de Marcel Marlier.

Les textes sont de Rosalind Elland-Goldsmith et les illustrations de Marcel Marlier. ©Casterman — Château de Versailles

Ce que raconte l’histoire

Martine vient de gagner un concours avec à la clef une journée au château de Versailles entre amis!

Martine et ses amis vont découvrir plus de 15 lieux incontournables et emblématiques

La visite s’annonce riche en émotions: une chasse au trésor dans tout le château, une représentation de "La Belle au bois dormant" dans laquelle Martine et ses amis joueront, un bal exceptionnel au Trianon comme aimait les organiser Marie-Antoinette… Martine est folle d’impatience!

Martine, Claire, Arthur et Patapouf vont vivre au temps de Marie-Antoinette au château de Versailles et découvrir plus de 15 lieux incontournables et emblématiques: le vestibule de la Chapelle royale, le salon d’Apollon, la galerie des Glaces, les chambres du Roi et de la Reine, la galerie des Batailles, la Grotte de la Reine, le Trianon… Une double page documentaire complète l’histoire en fin d’album.

L’album est disponible depuis quelques jours dans toutes les librairies et sur la boutique en ligne du château de Versailles , au prix de 6,95 €.