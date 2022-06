3064 canards font la course sur l’Escaut à Tournai (photos-vidéo)

Non, ce n’était pas pour une pêche, mais une course sans prise de bec! Ce lundi de Pentecôte, plus de trois mille canards en plastique (contre 1970 en 2019) ont été déversés dans l’Escaut depuis le pont à Ponts. Et ce n’était pas un long fleuve tranquille entre le courant et le vent. "On dirait qu’ils sont paresseux" , commente Sacha, adossé sur une rambarde du quai du Marché aux Poissons.