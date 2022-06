«On n’a jamais vu ça»

Après le passage des talents belges et un retour à l’époque de la Star Academy, Thom Dewatt et son complice Alec Mansion lancent la soirée eighties. À peine après avoir entamé son premier morceau, le duo fait face à une foule qui se retrouve mouillée de la tête au pied. La drache nationale s’est invitée! "Vous êtes sûrs que vous voulez continuer sous la pluie?" , demande Alec Mansion avant qu’un "Oui" collectif ne soit scandé. "Vous êtes incroyables! On n’a jamais vu ça" . De "September" d’Earth, Wind and Fire, revisité quelques heures plus tôt au restaurant, à Joe Dassin, Jacques Dutronc ou encore les Beatles, les reprises s’enchaînent. Puis, vient le tour de Philippe Lafontaine. Mais il faut bien se rendre à l’évidence que continuer le concert devient dangereux. "Allez, une petite dernière" , s’est amusé l’interprète de "L’amant Tequila" . Thom Dewatt, Alec Mansion et Philippe Lafontaine ont donc clôturé prématurément ce concert avec "Femme libérée" de Cookie Dingler. "On est passé de plus de cinq cents personnes, à deux cents, puis à une vingtaine (rires). Mais peu importe, l’ambiance était là et je ne garde que le positif" , confie l’ancien membre de Léopold Nord & Vous.

Malheureusement, Jean Schultheis et Benny B n’ont pas eu l’occasion de se produire sur la scène. Fâcheux, mais les artistes ne sont pas contre l’idée de revenir à Tournai.

On «éteint le noir» avec Thom Dewatt

Originaire de Tournai, Thom Dewatt n’a plus chanté sur "sa Grand-Place" depuis longtemps.

Fort de trente années de scène ou de studio aux côtés de pointures de la musique, le multi-instrumentiste Thom Dewatt sort de l’ombre. En mai dernier, il présente son troisième EP "La poudre aux dieux" composé de six titres dont "Dans tes yeux" et "Éteins le noir" (Eh oui, on dit bien "Allume la lumière", pourquoi pas l’inverse).

Vous jouez à domicile ce soir?

Oui, je me suis énormément représenté ici en tant que saxophoniste et clarinettiste. La vie a fait que j’ai déménagé. Cela fait quelques mois que je suis revenu m’installer dans le Tournaisis.

Et vous faites la première partie de votre propre concert?

Goldman l’a fait avant moi (rires). Je chante en fait deux de mes propres titres avant d’enchaîner avec les autres artistes des années 80.

Ce troisième EP a été réalisé grâce au covid?

Bizarre à dire, mais oui. Je me suis plutôt concentré sur ma carrière de musicien. Et je ne sais pas pourquoi, durant le début du covid, j’ai constaté (merci Facebook) que les gens se déplaçaient aussi pour moi lors des quelques concerts organisés. Je me suis dit qu’il y avait peut-être une brèche. J’entendais que les radios belges accordaient plus d’antenne aux artistes du pays. En 2020, j’ai donc réalisé mon deuxième EP «20000 lieues sous les vers» qui a connu un joli succès médiatique. Un an et demi après la sortie, je me demandais si j’avais encore ma place. Je me suis décidé à réaliser ce troisième disque.

Vous avez des appréhensions?

C’est plus facile pour moi de jouer avec un public comme celui-ci que d’être devant dix personnes. Je suis extrêmement timide. C’est un total paradoxe avec ce que je fais ce soir. Pas d’appréhension mise à part ma voix qui s’est cassée il y a deux jours