Sept associations de Wallonie picarde épaulées par CAP48

En Wallonie picarde, les associations aidées sont au nombre de sept.

Empathiclown à Chercq

Cette ASBL développe des projets avec des clowns qui vont à la rencontre de différents types de publics fragilisés pour des moments de partage, d’écoute et d’humour.

Le financement de CAP48 permettra de mettre en place ce projet créatif au sein de plusieurs classes d’enfants polyhandicapés de l’école du Saulchoir à Kain.

Home Delano à Péruwelz

L’ASBL Home Delano accueille des jeunes présentant un handicap mental, des difficultés d’intégration sociale et/ou scolaire, et/ou des troubles du comportement. Le but du travail réalisé avec les jeunes est l’apprentissage de l’autonomie, la collaboration avec la famille et la garantie d’une scolarité adaptée. Le financement de CAP48 permettra la création d’un espace loisir, détente et sportif afin d’augmenter les activités sportives des bénéficiaires et le bien-être de chacun d’eux.

L’Envol à Mouscron

L’ASBL offre un accueil de jour, un service d’hébergement ainsi qu’un appartement à destination d’adultes en situation de handicap mental. Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule PMR qui permettra de pérenniser les activités proposées aux bénéficiaires.

LaSemo/Pastoo

L’association organise des événements culturels tels que LaSemo, Namur en mai, Bruxelles Champêtre, etc. Le financement de CAP48 permettra d’acheter du matériel pour rendre tous ces événements accessibles à tous.

La Fermette – L’Esplanade à Ath

L’association prend en charge des enfants dont la situation familiale est compliquée. Elle propose une intervention socio-éducative autour de trois axes: l’aide en milieu de vie, l’aide en résidence autonome et un relais dans la réinsertion familiale. Le financement de CAP48 permettra d’aménager l’espace extérieur pour améliorer l’accueil des jeunes et diversifier l’intervention socio-éducative.

La Goudinière à Tournai

La Goudinière a pour mission l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement tant en familles qu’en logements autonomes. L’association veille particulièrement à inclusion des enfants et des jeunes dans la vie de la cité. Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule nécessaire à l’accueil et aux activités des jeunes.

Le Hamo à Frasnes

Ce service d’actions en milieu ouvert accompagne des jeunes et leurs familles rencontrant des difficultés.

Le financement de CAP48 permettra la mise en place d’espaces citoyens pour les jeunes afin de leur donner la parole et de les accompagner dans la concrétisation d’actes et de projets citoyens.