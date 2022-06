Le Hainaut n’est pas le parent pauvre en matière d’organisations

Le Théâtre Royal de Mons a programmé Yannick Noah (23/06), Michel Jonasz (14/09), Kheiron (23/09), Garou (27/09), Antoine Delie (2/10), Guillermo Guiz (8/10), D’Jal (11/10), Lynda Lemay (12/10), Lou (15/10), Booder (16/10), Daniel Levi (23/10), Zaz (8/11), Paul Mirabel (11/11), Abba Gold (12/11), Marka (19/11), Gus (20/11), Yves Duteil (25/11), Guilhome (26/11), Hélène Segara (11/12), Fugain fait bandapart (18/01), Virginie Hocq (29/01), Jeremstar (19/02), Daniel Guichard (9/03), Roch Voisine (5/03), Isabelle Boulay (12/03), Maxime Le Forestier (16/03), Bigard (17/03), Marc Lavoine (23/03), Laura Laune (22/04), Marco Masini (3/11), Umberto Tozzi (8/12). Le Festival au Carré attend Tim Dup (2/07), Triggerfinger (3/07), Harold Lopez Nussa (4/07), Amadou et Mariam (5/07), Arnaud Rebotini + La Jungle (6/07). Dominique A sera au Manège le 10/04 après Chilly Gonzales (24/03). Au Dour Music Festival, du 11 au 17 juillet, on retrouvera notamment Angèle, Booba, Caballero & JeanJass, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Roméo Elvis, Squarepusher, Bakari, Apashe, DC Salas, Sub Focus, Vladimir Cauchemar, DJ EZ, Hamza, Mansfield TYA, Princess Nokia, Chilla, Glass Museum, Green Montana, Juicy, K.Zia, Kalash, Youssef Swatt’s, Flume, Carl Cox, Laurent Garnier, Niska, Gunna, Laylow, Vald, Metronomy, Rone, Floating Points, Erika De Casier, The Blessed Madonna, Greentea Peng, Odezenne, NTO, Les Louanges, Logic1000, Lola Haro, Marhu, Mika Oki, Nikitch & Kuna Maze, OTON, Smahlo, STACE, Azo, Morad, Parcels The Haunted Youth,… et 200 autres groupes,