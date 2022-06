Templeuve : le Carn'AT est de retour ce dimanche de Pentecôte

C’est sur une idée des sociétés royales du village qu’au début des années 2000 une grande fête populaire fut organisée dans le village. Succès et engouement étaient de mise. La création d’une société de gilles contribua au développement de cette journée de Pentecôte. Pour diverses raisons, quelques années plus tard, l’événement connut une baisse de régime laissant craindre le pire. Heureusement, il n’en fut rien quelques bonnes volontés ayant réussi à garder le navire à flots. " Et après deux ans de pause Covid, nous pouvons enfin fêter la 20eannée des associations templeuvoises ", confie Gregory Bavay. Une relance qui fut plus ardue que prévue pour ce bien nommé Carna’T. "Avec Philippe Baeghe et Alain Grandclaude nous n’avons pas ménagé nos efforts pour offrir aux Templeuvois ainsi qu’au public extérieur, la fête qu’ils méritaient de revivre ". La journée sera également bien marquée par la société des gilles du président Jean-Claude Brouck qui battront le pavé templeuvois dès 6h du mat' alors que les clubs de judo, running et foot ouvriront leurs stands un peu plus tard. Quant au cortège du Carna’T: "En réalité, on vivra le premier carnaval régional depuis le Carnavô 2021 et on pourra compter sur une vingtaine de confréries impatientes de revivre cette ambiance lors du cortège. " En clôture le feu d’artifice vaudra également le déplacement. " U ne attraction finale sponsorisée en partie par les commerçants que nous tenons à remercier ", conclut Greg.