Les quatre occupants sont touchés. Le pronostic vital de deux victimes, dont un enfant en bas âge, sera même engagé.

La voiture, elle, prend la fuite. À son bord, les deux personnes qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel.

Maud et Stéphane (prénoms d’emprunt), respectivement 35 et 33 ans, s’étaient rendus en France avant de rentrer sur Mons. Ils étaient en pleine séparation. Une dispute avait éclaté dans la voiture et des témoins disent avoir vu le véhicule accélérer puis ralentir et faire des queues de poisson.

Maud est poursuivie pour entrave méchante à la circulation. "Je n’ai jamais voulu blesser quelqu’un. J’ai perdu le contrôle de mon véhicule. J’étais en pleine dispute. Je n’ai pas réalisé". Elle doit aussi répondre de non-assistance à personne en danger, de délit de fuite, de coups et blessures involontaires et de défaut de contrôle technique.

Stéphane avait conduit sur la route du retour alors qu’il n’avait pas son permis. Il est en état de double récidive à ce niveau. Il est aussi poursuivi pour non-assistance à personne en danger. "J’en suis encore désolé aujourd’hui".

Que leur est-il passé par la tête? La voiture n’était pas en ordre… Le véhicule avait effectué un tête-à-queue et s’était retrouvé dans le sens inverse de la circulation. Maud avait alors fait demi-tour pour continuer son trajet.Elle avait son permis depuis 6 mois à peine.

Détention préventive

Le ministère public a requis 2 ans et la déchéance du droit de conduire à son encontre et 15 mois contre Stéphane. Il a demandé l’acquittement à propos de l’entrave méchante, estimant qu’il n’y avait pas eu volonté de blesser quelqu’un.

La défense de Maud a rappelé que sa cliente travaillait comme cadre dans une… zone de police. "Elle a fait trois jours de détention préventive car les enquêteurs la soupçonnaient de vouloir protéger le prévenu. Elle a émis beaucoup de regrets. À cette période, monsieur la harcelait et il y avait eu des épisodes de violence, avec des ecchymoses à la clé. Ils se disputaient au moment de l’accident. Plus tard, elle a rencontré les victimes. Une peine de 2 ans me paraît excessive. Nous sollicitons la suspension ou alors un sursis pour ce qui excède la préventive”.

L’avocat de Stéphane explique que son client, malgré la séparation, était toujours bleu de Maud et qu’il voulait recoller les morceaux. "Juste après l’accident, il a fait des mauvais choix par rapport aux victimes. Il y pense encore et regrette. Il a décidé de ne plus jamais conduire. Nous sollicitons une peine de travail".

Jugement le 27 juin.