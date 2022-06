Conférence à Tournai : le socialisme, victime de la social-démocratie ?

L’invité, Matéo Alaluf s’est penché sur la question dans son ouvrage Le socialisme malade de la social-démocratie .

Au terme d’un siècle et demi d’existence qui a façonné l’Europe et marqué le monde, la social-démocratie a-t-elle encore un avenir ou assistons-nous à la fin d’un cycle? Dans le monde d’après le Covid, l’extrême droite nationale-populiste est prête à occuper partout l’espace laissé vacant par une social-démocratie défaillante. L’hypothèse socialiste radicale au sein d’une gauche rénovée (incluant la composante écologiste) peut-elle briser cet élan destructeur et porter l’espoir d’une perspective politique émancipatrice?

La rencontre se déroulera le mardi 7 juin à 19h à la salle CMT de Solidaris (8 rue de Cordes, Tournai). Gratuit.

