Alors, front commun ou pas? Stéphane Leroy (CSC Transcom) et Éric Dehon (CSC Services publics) ne cherchent pas la polémique. "Parfois tout en haut, ils décrètent un front commun, mais sur le terrain il peut arriver qu’on ne fasse pas grand-chose pour se retrouver ensemble. Aussi bien de leur part que de la nôtre d’ailleurs… Même si notre but est commun", notent-ils.

Une grève «d’enfants gâtés»?

Inévitablement, vient le sujet de l’opportunité d’une grève des services publics, justement maintenant, alors qu’on sort de la crise du Covid (qui a mis l’État providence à contribution), alors que la guerre en Ukraine provoque une inflation qui frappe tout le monde…

Certains ont donc parlé d’un grève "d’enfants gâtés", tant la fonction publique semble, aux yeux de celles et ceux qui n’en font pas partie, un environnement plutôt préservé.

On est loin du compte font remarquer nos interlocuteurs. L’objectif de la journée c’est de sensibiliser le public à ce que serait une société sans services publics.

"Quand vous voyez qu’une personne à mobilité réduite doit se signaler à l’avance pour prendre le train, qu’il y a nombre de gares où l’on ne peut plus obtenir le moindre renseignement parce qu’il n’y a plus du tout de personnel, que dans le même temps des tas d’agents ne peuvent pas récupérer les journées prestées en supplément -souvent pour remplacer un collègue malade-, il nous semble évident qu’il faut refinancer le secteur public. Il y a bien un plan qui existe pour cette récupération de journées, mais cela se fait au détriment du service rendu aux citoyens. La réalité, c’est que les recrutements ne compensent pas les départs", affirme Stéphane Leroy.

Parfois, des cercles vicieux ou des effets dominos s’amorcent: quand une personne craque sous la charge de travail, ses collègues pallient son absence tant bien que mal. À leur tour, ils peuvent être écrasés par la surcharge… "Dans certains CPAS, on voit ça au niveau des assistantes sociales", précise Éric Dehon.

Les deux hommes déplorent aussi une dégradation de la reconnaissance du travail syndical accompli au profit de la collectivité. Ils rappellent que sans liberté syndicale, il n’y aura plus aucune possiblité de progrès social…

La manif du 20 juin

Ensuite, quelques jeunes syndicalistes partent "tracter" dans la gare où les trains, à Tournai du moins, roulent un peu. On nous dit qu’il y en a un par heure pour Bruxelles, mais c’est une estimation qui nous paraît bien optimiste au vu du tableau d’affichage: le suivant est dans une heure et demie, et on ne sait pas à quelle heure est parti le précédent.

Qu’à cela ne tienne, une touriste d’un certain âge, parfaitement zen, lit sur le quai n° 1. Les jeunes lui proposent un tract qui annonce la « grande manif nationale, le lundi 20 juin ». Et la voilà qui les soumet à la question : « alors, dites-moi exactement ce que vous réclamez ». Premières réponses convenues et nouvelles questions. Pas de doute, avec ce prof-là, le métier va rentrer...