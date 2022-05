Tournai : une aile cubique pour les arts du feu

Un chantier complexe enfin terminé

"Cela faisait un an et demi qu’on m’avait confié le poste de direction. Le chantier était déjà en cours. En dépit des soucis inhérents aux travaux de ce cube contemporain et, par la même occasion, de rénovation d’autres parties du bâtiment, je disais toujours aux professeurs que cela irait mieux après. Qu’ils seraient contents du résultat" , indique la directrice Caroline Jesson. "Il y a beaucoup de déménagements. On a beaucoup souffert. C’était compliqué d’obtenir un bon résultat de la part des élèves avec un équipement diminué et dispersé dans les locaux. Maintenant, tout est rassemblé au même endroit. Je peux accompagner la classe d’une meilleure façon" , explique la professeure d’art du verre, Barbara Faludi.

Les professeurs-artistes à l’honneur

Cette cure de jeunesse n’a quelque part pas été le seul objet de l’inauguration. L’événement a permis également de pouvoir exposer les œuvres de fin d’année.

"L’exposition a une dimension particulière cette année, parce que depuis deux ans, il n’y a rien eu de ce genre" , souligne Caroline Jesson. La directrice poursuit: "Cette double circonstance me permet de parler de ce qui se fait à l’intérieur et qui a bien mérité d’être mis à l’honneur à l’extérieur. Je parle de l’équipe pédagogique de l’école. Quand je suis arrivée ici, j’ai trouvé qu’elle était très discrète et j’avais envie de mettre le savoir-faire des professeurs en avant. Il faut savoir aussi qu’il y a des sections à Templeuve et à Comines" . Un livret a d’ailleurs été publié à ce sujet et répertorie "les talents avec leur parcours" .