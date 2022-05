Tournai en fête ce week-end: «Ne mérite-t-on pas mieux?», demande un conseiller communal

"L’organisation du concert n’était plus à la hauteur de l’importance que revêt la ducasse" , a expliqué lundi soir Jean-Michel Van de Cauter (Ensemble) au conseil communal de Tournai, citant le collège de Mons pour justifier son choix. "Tournai ne mérite-t-elle pas mieux elle aussi? Et qu’en est-il de la loi et du respect des appels d’offres, d’autres opérateurs ont-ils été contactés?"

Oui, tout a été fait dans les règles, notamment en matière d’appel d’offres, indique Vincent Braeckelaere, échevin (PS) des fêtes publiques. Qui ajoute: "Mons a son point de vue, nous avons le nôtre. Mons a peut-être d’autres moyens pour engager d’autres vedettes . On a décidé de ne pas faire exploser le budget des fêtes publiques. Mais je pense qu’on aura encore un beau programme. On n’aura pas Patrick Sébastien sur scène (comme en 2017 à Tournai), ni des artistes qu’on retrouvera sur la scène de Mons, mais on est très contents de notre collaboration avec cette radio qui nous apporte beaucoup d’aide logistique, qui nous permet d’intégrer des chanteurs tournaisiens".

Avec Alec Mansion, c’est «ambiance années 80» assurée. ©heymans

Jean-Michel Van de Cauter ne l’entend pas de cette oreille, tout en concédant qu’il doit être tenu compte du critère financier. "Mais avec le budget qu’on met ( NDLR: la contribution de la Ville s’élève à 70000€) , Tournai ne mérite-t-elle pas mieux que Houcine ou Hoda ( NDLR: des anciens de la Star’Ac)?"

Vincent Braeckelaere coupe court: "Ça c’est ton point de vue. Tu cites les artistes les moins connus, tu oublies de dire que des Tournaisiens seront sur scène, que les covers des Beatles et le programme des années 80 seront fort appréciés. Ce dont je me réjouis, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, c’est un programme très éclectique".

À la critique de M. Van de Couter qui a l’impression que la ville se contente d’un clé sur porte (la convention a été conclue avec l’ASBL "Hainaut événement et animation" pour RMP, la régie publicitaire de Sud Radio), le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a cette réponse: "On ne fait pas toujours nécessairement bien le métier d’un autre. Cette philosophie se justifie d’autant plus si la formule est correcte, si on peut éviter de faire exploser les budgets, et si le succès est au rendez-vous, ce qui sera le cas je pensecar en plus des concerts il y a de très belles animations pour enfants" .

Pour rappel, les concerts de Tournai en fête auront lieu les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 18 heures à 1h du matin, sur la Grand-Place.