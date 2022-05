Les ouvriers communaux de Tournai regroupés sur trois sites, dont l’abattoir

"Ces ateliers ont été construits par la ville entre 1977 et 1981. C’est pour cette raison que la ville a pris en 2010 une partie d’Evadix en vue d’y installer les ateliers communaux et d’autres services dans la mesure de l’espace disponible" , indique Mme Barbaix. Ce site abrite à l’heure actuelle tous les bureaux des services techniques et ouvriers: études voiries, mobilité, informatique, marchés publics, responsable des techniciens de surface, gestionnaire de charroi, contremaîtres, responsables de voiries, etc. Il y a aussi deux salles de réunion, le bureau de l’échevine, un espace d’accueil, le magasin de la ville et du CPAS, la menuiserie, la forge, le graveur de pierre, le hangar de la voirie et des festivités. "Tout ce petit monde dispose de sanitaires, de douches, d’un réfectoire et de cuisines".

L’ancien abattoir devra faire l’objet de travaux avant le transfert de services et d’engins. ©EdA

Doivent encore être rapatriés les électriciens, les chauffagistes, les plombiers et les peintres. "Ça se fera dès que nous pourrons effectuer quelques travaux. Un marché public sous forme de trois lots a été lancé mais il n’a pas trouvé preneur en raison du contexte international actuel. La procédure va être relancée".

Il restera encore sur le site des Mouettes le garage et le service de propreté. "Mais le site de Pont de Maire est à saturation, et les hangars contigus ne sont pas à vendre". C’est dans ce contexte que s’est imposée la solution de l’ancien abattoir, propriété de la ville. "Une étude a été demandée auprès du responsable de la maintenance. Le site offre plein de potentialité."

Y seront rapatriés également les camions et les bus stockés dans d’autres hangars non loin des Mouettes. "Nous avançons dans la réflexion, sur les besoins réels des services, sur les garages et ateliers mécaniques".

Pour rappel, le service des espaces verts rejoindra prochainement le site de l’ancienne maison communale de Rumillies dans une toute nouvelle infrastructure.