Le Tournai d’avant: une chapelle exceptionnelle et méconnue dans l’église Saint-Piat

Sous les voûtes de la chapelle. ©EdA

Élégance

Dans le vitrail les armoiries d'H. Goethals et sa devise. ©EdA

L’historien Hennebert la découvre en 1842. "I l s’agirait là de la volonté expresse de Henri Goethlas, dit de Gand, né en cette ville en 1217, docteur en Sorbonne et archidiacre de Tournai qui fonda en 1275 en l’église St-Piat, la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine et son sépulcre"..

Au fil du temps, " ce monument se délabra si bien qu’il fut dangereux d’y pénétrer et il fut fermé à tous ". Mécènes, le chevalier de la Basse-Mouturie de Lille et le comte Goethals-Peesteen de Gand la restaurent totalement, notamment les superbes voûtes en gothique flamboyant; la restauration sera confiée à un jeune sculpteur tournaisien, M. Erèbe.

L’Académie Royale décrit ainsi ce petit bijou: "O n entre dans ce caveau par une toute petite porte (une grille maintenant) pratiquée dans l’épaisseur du mur contre l’autel du Sacré-Cœur; les arcs ogivaux avec leur élégante dentelle captivent bientôt le regard, provoquant l’étonnement et l’admiration. Ces quatre arcs sont réunis à leur faîte et une lampe antique est suspendue à leur jonction. Les membrures de ces nervures sont de pierre de France et recueillent tout le talent et la patience de la sculpture, branche de vigne, arceaux recroisés, feuillages, c’est l’admirable légèreté de l’architecture fleuronnée" .

La lampe, de cuivre pur, porte huit becs disposés horizontalement et un listel en spirale rapporte ce verset: La lumière se lève au milieu des ténèbres pour ceux qui ont le cœur droit. Le caveau est au centre, fermé d’une pierre bleue portant les armoiries de la famille avec l’inscription (latine) "Entrée de la sépulture de Goethals".

Une effigie du défunt surmonte un cadre de granit sous lequel se situe phrase d’authenticité: Henri Goethals, dit de Gand, docteur en Sorbonne, surnommé le docteur solennel, a fondé cette chapelle sous l’invocation de Sainte-Marie-Madeleine en l’an 1275.

Effigie et identité d'henri Goethals. ©EdA

Controverses

Fr. Hennebert semblait ne pas être contredit car si Henri Goethals, ce très grand savant, passa une partie de sa vie à Paris, il mourut en 1297 à Tournai, où il était archidiacre mais aussi prébendé. Cloquet, dans la série des Guides Belges et notamment "Tournai et Tournaisis", affirme ceci sur ce monument (pages 265 et 266): "Elégante petite chapelle sépulcrale en style festonné du XVe siècle, unique à Tournai, placée derrière l’autel du Sacré-Cœur" . L’auteur réfute toute appartenance à Goethals (qu’il voit dans la tombe à enfeu voisine) en expliquant que la gravure sur le caveau et la dédicace sont des erreurs (c’est confirmé par B. Du Mortier).

Dans la petite chapelle. ©EdA

Pour Cloquet cette chapelle serait celle de la famille des Hellemmes. Une lampe porte inscription et millésime -MCCLXXV – et trois boucliers au haut de la lampe portent les blasons de Masmines, Berthoult et Sarchainville, ancêtres de Henri de Gand.

B. Du Mortier conforte Cloquet. La chapellenie de Ste Marie-Magdeleine donnée par De la Basse Mouturie à Henri de Gand mort en 1293 a été fondée (acte conservé avant 40 aux archives de la ville) par un Henry De Gand, valet de Dame Odile à le Take qui n’a rien à voir avec le docteur solennel.

Alors, Michel Le Maire dit de Gand qui est célèbre fondeur de bronze et de canons qui testa le 10 février 1447, exprimant le désir "d’être enterré, ainsi qu’Agnès Ghadebert, sa femme dans cette chapelle édifiée et décorée" . Ou le docteur solennel Goethals?

Qu’importe ces disputes.L’essentiel est tangible: une ravissante chapelle.