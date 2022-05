Volé il y a 40 ans, le tableau retrouvé et rendu à la ville de Tournai (photos)

L’experte Gisèle Ollinger ne l’avait pas oublié

D’où l’étonnement de Jacky Legge et de la conservatrice-adjointe du Musée de Beaux-Arts, Magali Vangilbergen, de voir réapparaître ce tableau. "C’est une histoire assez incroyable, raconte Jacky Legge. Il y a quelques mois, j’ai été contacté par Patrick Derome, marchand d’art à Bruxelles. Il m’a expliqué avoir été sollicité par une dame bruxelloise qui possédait ce tableau attribué à Khnopff, et qui, après le décès de son mari, souhaitait le revendre. Pour pouvoir renseigner cette dame, le marchand d’art avait transmis la photo du tableau à Gisèle Ollinger, spécialiste de l’œuvre de Fernand Khnopff, et là, elle lui a appris que ce tableau avait été volé à Tournai!"

Gisèle Ollinger est sans doute l’une des rares personnes à encore avoir le souvenir de cette œuvre. Elle avait d’ailleurs conservé les quelques lignes consacrées au vol publiées dans le journal de l’époque. "Dans les années 70, dans le cadre de ses recherches sur Fernand Khnopff, elle avait eu l’occasion de venir au musée de Folklore pour étudier ce tableau . Et malgré l’étiquette collée à l’arrière du cadre l’attribuant à l’artiste de Termonde, pour elle, ce n’est pas une œuvre de Khnopff! Gisèle Ollinger ne l’a d’ailleurs pas repris dans son ouvrage “Catalogue raisonné de Fernand Khnopff”."

Finalement un James Ensor?

Après le mystère de la disparition de ce tableau, un autre s’ouvre: qui a peint cette jeune fille au bord de la mer? "L’encadrement est de haut de gamme et il s’agit d’une peinture de la fin du XIXe siècle, relève Magali Vangilbergen. C’est un grand nom, c’est sûr, mais l’œuvre n’est pas signée… Ce tableau fait partie d’un ensemble et est issu de la collection dite du salon de l’écrivain tournaisien Georges Rodenbach qui avait été léguée, en 1967, au musée de Folklore par son fils et dans laquelle on retrouvait diverses œuvres, des mobiliers, des pendules, des livres dédicacés, etc. Parmi les œuvres de cette collection, on en a de Fernand Khnopff mais aussi de James Ensor… Quelques éléments laissent ainsi à penser que le tableau en question pourrait être une œuvre de jeunesse peinte par cet autre artiste belge."

Seule une expertise plus précise pourrait en révéler les secrets. "Nous avons déjà une liste d’œuvres du musée de Beaux-Arts à restaurer, mais si nous en avons la possibilité, nous ne manquerons pas de le faire… Un nettoyage devrait déjà pouvoir apporter des éléments supplémentaires pour retracer l’histoire de cette œuvre, avant éventuellement une analyse plus poussée via les techniques d’authentification."

Un retour dans la collection de Rodenbach au musée des Beaux-Arts

Après avoir été récupéré à Bruxelles, le précieux petit tableau retrouve la collection de Georges Rodenbach, désormais reprise dans le giron du musée de Beaux-Arts de Tournai. « Il faut aussi saluer le geste de la propriétaire du tableau, ajoute Jacky Legge. L’œuvre avait été acquise par son mari, mais elle ignore à quelle époque et dans quelles circonstances. Lorsqu’on lui a expliqué que le tableau avait été volé, elle n’a pas hésité une seconde à rendre le tableau sans rien demander en retour. Au final, c’est une belle histoire qui se termine bien, et nous espérons que ce tableau pourra trouver une place dans le cadre d’une future exposition du musée des Beaux-Arts. »