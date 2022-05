Dans un mois, le retour des voitures dans une partie de la rue Royale à Tournai

«La pollution aurait dû être repérée plus tôt»

Le boulanger-pâtissier pointe des exemples pour étayer ses propos. Dans le bas de la rue, au quai Saint-Brice, le raccordement à l’égouttage a duré des mois "parce qu’il fallait encore réaliser des études et il manquait des pièces" . Il est aussi convaincu que la source de pollution détectée dans la rue des Jardins aurait dû être repérée beaucoup plus tôt, avant le début des travaux. "Cela fait huit mois que la rue est fermée au lieu des trois annoncées lors des réunions préparatoires. La fermeture de cette rue est une catastrophe dans la mesure où elle offrait une solution pour faciliter les livraisons des commerces et le stationnement des clients. En outre, on utilise cette pollution pour justifier le non-respect du phasage des travaux, comme cela avait été promis. Aujourd’hui, on travaille dans toute la rue Royale, avec les conséquences qu’on sait au niveau de la mobilité".

Éric Anciaux pointe aussi la fermeture de la rue du Becquerelle pendant une semaine. "Il n’y avait aucune raison de le faire. Elle a été fermée uniquement pour le confort de l’entreprise de terrassement".

Le boulanger-pâtissier dit avoir toujours reçu une écoute de la part de la ville de Tournai. "Elle est réactive quand on la sollicite. Mais c’est incroyable que personne ne puisse imposer à ces entreprises de prendre en compte nos situations et nos réalités, avec autant d’attention que lorsqu’il s’agit pour elles de se faciliter la vie sur le chantier".

Une réouverture complète d’ici la Toussaint

Il ne faut pas attendre d’embellie à court terme du côté de la rue des Jardins: le chantier de dépollution est toujours en cours.

Dans un mois à peu près, cette partie de la rue Royale sera rouverte à la circulation.

Par contre, nous dit l’échevin en charge des projets européens, Philippe Robert, une boucle de la rue Royale sera rouverte à la circulation d’ici le mois de juin. Les automobilistes auront l’occasion d’y accéder via la rue De Rasse, de tourner à gauche, et d’ensuite emprunter la rue des Campeaux ou rejoindre l’Escaut via la portion de rue mise à sens unique. "Les travaux en cours au niveau du quai Saint-Brice se terminent, les pavés seront bientôt mis et il faudra ensuite attendre le séchage des joints; si ce chantier a pris tant de retard, c’est parce qu’il a fallu assurer des travaux qui auraient dû être faits il y a quelques années lors du chantier des quais. Les jonctions entre la rue Royale et les rues De Rasse et des Campeaux doivent encore sécher également" .

L’échevin a eu la confirmation que la rue Royale sera complètement refaite d’ici les vacances de la Toussaint. "Je le dis même si c’est toujours délicat de donner des indications de délais. Car si on ne les respecte pas les gens ne sont pas contents; mais si on ne donne pas de délais les gens ne l’acceptent pas non plus car ils estiment que ce n’est pas professionnel ni sérieux".

Le chantier de pavage touche à sa fin à la jonction avec le quai Saint-Brice. Après, il faudra encore laisser un temps de séchage.

Au sujet des inconvénients liés aux travaux, Philippe Robert dit comprendre les difficultés des commerçants et riverains. "Mais quand tout sera terminé, la rue sera plus que Royale. Plusieurs commerçants s’en rendent compte et en profitent d’ailleurs pour effectuer des travaux d’embellissement de leur devantureavant la réouverture de la rue". Il regrette que d’aucuns pointent un manque de communication. "On n’en fera jamais assez aux yeux de certains, mais il y a un gros effort en la matière. Je dois même préciser que des riverains et commerçants me remercient pour tout ce qui est fait pour limiter les impacts négatifs des travaux" .