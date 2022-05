Trois chancres industriels à transformer à Tournai

Le centre-ville tournaisien compte encore une série de chancres qui témoignent du passé industriel de la cité, pour lesquels de tels dossiers doivent être lancés pour envisager une nouvelle dynamique.

Lundi soir, au conseil communal, il sera proposé de lancer une procédure visant à reconnaître trois anciens complexes industriels comme sites à réaménager, afin de pouvoir bénéficier de subsides pour leur assainissement, et de les réaffecter en logements, bureaux, etc.

Un plan d’actions établi par la ville dans le cadre de sa politique intégrée (PIV) a été approuvé par le Gouvernement wallon en décembre, avec à la clé, pour Tournai, une enveloppe de quelque trois millions d’euros.

L’Union ferronnière, rue Saint-Piat

Rue Saint-Piat, le site de l’Union ferronnière – Bons Bourgeois est concerné, aux numéros 68 et 88. Il est partiellement occupé par un bâtiment principal (où la société Vit’ale Manne a une centrale de repassage), des entrepôts, des habitations en ruine, une cour et un petit espace vert. Un aménagement futur pourrait intégrer les caves du site qui constituent un vestige patrimonial très intéressant. Notre journal a déjà écrit plusieurs articles au sujet d’une véritable cité souterraine composée d’un dédale de couloirs et de salles dont certaines furent habitées il y a plusieurs siècles. Un mur de la première enceinte de Tournai (XIIe) jouxte également une jolie cour pavée.

Rue Saint-Piat, le site de l’Union ferronnière – Bons Bourgeois est concerné. ©EdA

Le budget d’acquisition de ce site est estimé à 962.000 €, le montant estimé des travaux d’assainissement est estimé à 1 million d’euros.

La fonderie Saint-Jean, rue des Croisiers

Un autre dossier soumis au vote lundi soir est celui du site de la fonderie Saint-Jean, rue des Croisiers, aux numéros 6 et 8. Une vingtaine de logements, avec création d’un espace vert, pourraient être créés sur le site comprenant notamment d’anciens entrepôts désaffectés et d’anciennes écuries. Le budget d’acquisition est évalué à 976.000€. Le montant estimé des travaux d’assainissement est de 570.000€.

Derrière cette grille, rue des Croisiers, se trouve l’ancienne fonderie Saint-Jean. ©EdA

Deux siècles d’histoire, rue Saint-Brice

Un des trois dossiers de demande de reconnaissance en SAR est celui de la savonnerie Pollet, rue Saint-Brice (à l’angle de la rue Clercamps), aux numéros 17, 19 et 21.

Celui-ci comprend un grand hangar, des caves en sous-sol, et d’anciennes petites maisons de commerce donnant sur la rue Saint-Brice. L’entreprise aujourd’hui installée dans le zoning Tournai Ouest a quitté au milieu des années nonante son site historique qu’elle a occupé environ deux siècles.

Le budget d’acquisition de l’ensemble, sur lequel est envisagée la réalisation d’une petite vingtaine de logements, est estimé à 830.000 €; le montant des travaux d’assainissement est évalué à 120.000€.