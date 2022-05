Fondée le 15 octobre 1961, l'unité scoute de Saint-Paul en a vu passer des jeunes et des animateurs. Nombre d'entre eux se sont retrouvés pour fêter comme il se doit ces soixante années de jeux, de chants, de rires et de partage. L'occasion, pour la 20eEscaut de montrer les valeurs scoutes qu'elle véhicule depuis si longtemps.

Retrouvailles nombreuses: ici entre un des premiers chefs d’unité et l’aumônier de Saint-Paul ©Com.

Ils étaient à peu près 400 à avoir répondu à l'invitation du staff d'unité composé d'anciens chefs et de parents. Un tel nombre demande une bonne organisation, mais les scouts n'ont peur de rien et la préparation de plusieurs mois a été une réussite!

Un autre stand à succès fut celui de la course de brouettes. Grosse ambiance sur l’ancien terrain de foot du quartier. ©Com.

Les animateurs avaient préparé des stands pour l'après-midi. Les jeux en bois ont eu du succès, tout comme la course de brouettes sur l'ancien terrain de foot du quartier. En parallèle à ces animations, une expo photos retraçait l'histoire de la troupe. Chaque ancien était amené à retrouver et expliquer les photos qu'il connaissait.

Fouiner dans les photos et dans ses souvenirs: un concept qui a beaucoup plus et qui a surtout permis l'échange entre générations.

Le soir, tous se sont retrouvés autour du traditionnel feu de camp. Une veillée qui a permis à chacun de réviser des classiques au son des guitares. Des Champs-Élysées de Joe Dassin au Sud de Nino Ferrer, le best of scout y est passé! .

Infos sur la page Facebook "Les scouts Saint-Paul - 20 ème Escaut»