Le Conservatoire de Tournai et la Chapelle Musicale s'associent

"C’est une idée que l’on a eu avec le directeur du Conservatoire, Daniel Buron. Il nous donne la possibilité de répéter et d’organiser des représentations dans les salles du bâtiment, c’était donc une belle opportunité que de réaliser un concert avec les jeunes professeurs. Parmi eux, deux violonistes, un saxophoniste, un trompettiste et un percussionniste. Il y a deux prestations afin de permettre aux abonnés, aux élèves de l’académie (gratuit), à leurs parents ainsi qu’aux amateurs d’y participer" , indique Philippe Gérard, chef d’orchestre de la Chapelle.

Noé Gillerot, jeune compositeur tournaisien, fait également partie de ce projet. "J’avais écouté une de ses œuvres que j’avais trouvée intéressante" , confie Philippe Gérard.

Les «Obsessions» du concert

Une seule indication: composer une œuvre originale pour un orchestre à cordes. Pour le reste, Noé Gillerot a eu carte blanche. "La pièce a dû être écrite assez rapidement. Je me suis donné le défi d’y aller à fond. J’ai été pris dans une énergie créatrice. Je souhaitais quelque chose de qualitatif. Souvent, lorsqu’on compose, on analyse d’autres œuvres ou on s’inspire d’auteurs qui ont déjà une certaine expérience, mais ici, j’ai fait avec ce que j’avais en moi. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai intitulé la pièce à la fois rythmée et sentimentale, Obsessions" .

Le jeune homme a l’habitude de collaborer avec le conservatoire: "J’ai étudié à l’académie Saint-Grégoire puis au conservatoire. Je participe souvent aux projets mis en place. C’est gai de pouvoir jouer dans sa région" . Si des liens d’amitié se sont tissés, c’est la première fois que Noé Gillerot s’accorde avec la Chapelle Musicale.

"La répétition générale a lieu ce vendredi. Je n’ai pas encore eu de retours sur la pièce. Je n’appréhende pas et je suis plutôt excité. Je crois sans prétention que la partition est bonne. Ça fait cinq ans que j’étudie la composition, donc je sais ce qui va marcher ou non. Avec le temps, j’ai de plus en plus d’assurance, même s’il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il risque d’y avoir des changements, mais ce n’est pas grave, car je sens qu’il va y avoir une belle énergie. Rien n’est plus chouette dans le métier que voir sa pièce interprétée par des musiciens" .

La Chapelle Musicale présentera bientôt sa prochaine saison qui marquera ses trente années d’existence.

Salle des concerts du Conservatoire. Tarifs: 20 €/adultes, 10 €/étudiants. Réservation obligatoire: conservatoire@tournai.be