Des directions d’écoles du Tournaisis en ont marre et elles veulent le faire savoir

C’est suite à une réunion à laquelle assistaient plusieurs collègues du réseau libre de Tournai, avec leur responsable d’entité, que nous avons rencontré plusieurs cheffes et chefs d’écoles. "Parce qu’on se rend compte que les parents ne connaissent pas la réalité de terrain qui est la nôtre. Face à eux, on veut faire bonne figure et on ne s’étend pas sur nos difficultés . Mais c’est important qu’ils sachent ce à quoi nous sommes confrontés toute l’année".

Crispations autour du CEB

L’organisation des épreuves du CEB, en sixième primaire, n’est pas faite pour améliorer l’état d’esprit des chefs d’écoles. "En période Covid, les écoles avaient organisé elles-mêmes les corrections et ça n’avait posé aucun problème. Ce système avait beaucoup d’avantages, notamment permettre aux enseignants qui s’occupent de classes regroupant plusieurs années de mieux s’organiser. Malgré tout, la ministre veut de nouveau que les copies soient corrigées dans de grandes salles. Pourquoi refuser de faire confiance aux enseignants du primaire quand les profs de deuxième secondaire ont le droit d’organiser le CE1D dans leur classe?"

Ce constat d’un manque de reconnaissance n’est pas nouveau. Mais il prend aujourd’hui des proportions qui confinent à l’écœurement. "On flirte tous les jours avec certaines limites, avec le risque bien réel qu’un jour on nous accuse de défaut de prévoyance. Pourtant, c’est la ministre qu’on devrait accuser de défaut de reconnaissanceet d’anticipation" , dit un directeur d’école. "À force de tirer sur la corde chaque jour, celle-ci risque de casser. On n’a pas d’éducateurs à notre disposition, ni de directeur adjoint, ni de personnel d’entretien…"

Une collègue donne l’exemple des surveillances du midi et des récréations. "Eh bien il faut demander aux enseignants. Au lieu de pouvoir souffler pendant des moments de pauses bien nécessaires, ils doivent être disponibles non-stop. À la longue, c’est usant".

«Il n’y a plus d’argent»

Engager du personnel sur fonds propres pour assurer les garderiesest inimaginable, nous dit-on. "Nos écoles n’ont plus d’argent. Les charges et les frais fixes ont augmenté quand le niveau des subventions n’a pas bougé. Après des années Covid qui ont fait mal aux finances des écoles, il faut se serrer la ceinture, puiser dans les réserves, utiliser pour des frais de fonctionnement l’argent de la fête d’école qui devrait servir à des projets pédagogiques, etc.Aujourd’hui, on vend des tartiflettes pour survivre. C’est du jamais vu" . Une directrice raconte cette anecdote: "La Fédération Wallonie Bruxelles devait prendre en charge le coût du matériel destiné à mesurer le CO2 pour réduire le risque d’infection lié à la COVID. On n’a toujours pas été remboursés. Or, mon école a pourtant dû verser 800€. Un exemple parmi beaucoup d’autres qui témoigne du manque de respect à notre égard".

Plus de sang frais…

Outre des moyens financiers insuffisants, les ressources humaines font défaut. Le refrain connu est chaque année plus criant. "On n’a pas droit à une puéricultrice pour nos classes maternelles, notre dossier a été refusé. Il faut en engager sur fonds propres."

Même en mode débrouille, les écoles ne savent plus assurer le minimum en matière d’encadrement. L’enseignante de sixième primaire est maladequelques semaines avant le CEB? La directrice comble des trous horaires pour préparer les élèves. "Parce qu’on ne peut quand même pas les pénaliser". Un instituteur de quatrième est absent? Il faut répartir les élèves dans d’autres classes.

Du sang frais ne ferait pas de tort, mais plus personne ne rêve. "La pénurie d’enseignants s’est encore aggravée. Aujourd’hui, on doit accepter qu’une enseignante de maternelle ou un prof de gym tiennent une classe de primaire. La FWB veut organiser les études pédagogiques sur quatre ans mais en même temps elle accepte des gens diplômés au terme d’une formation accélérée, voire un bachelier en tourisme… Heureusement qu’on peut compter sur la solidarité de l’équipe, c’est ce qui nous permet de tenir".

«Trop de questions sans réponses encore»…

Les ressources humaines devraient être renforcées après deux années marquées par la pandémie. "Or, les aides financières liées au Covid vont être supprimées. Et pourtant, les conséquences sont bien là, peut-être plus encore maintenant car beaucoup de situations familiales sont catastrophiques".

L’année scolaire va se terminer bientôt, et les directions ne savent toujours pas quelle sera l’organisation à la rentrée prochaine. "On ne sait pas répondre aux parents sur des questions pratiques. Tout ça est inconcevable, j’ai déjà eu envie d’abandonner", nous dit une directrice, la gorge serrée.