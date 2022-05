Si l’organisation trouve ses origines lors des derniers gymkhanas de Blandain-Hertain, c’est en 2013 que se déroula la première exposition d’envergure. Durant quatre ans, elle a eu pour cadre les installations des Ets Derasse à Froidmont. Vu le succès grandissant, l’idée était de trouver un lieu plus spacieux. Et pourquoi pas sur les terres blandinoises? Ce fut chose faite grâce à la bienveillance de la maison Dumortier qui accepta d’accueillir l’organisation sur son site au Marais. "

Et nous ne regrettons pas ce choix, les trois éditions proposées avant le Covid ayant remporté un grand succès" souligne le président Arnaud Benoit qui poursuit, " On affiche complet! Les 1500 m² du hangar seront occupés par une trentaine d’exposants ainsi que plusieurs vendeurs spécialisés dans le modélisme agricole . Si certains sont issus de la région, on retrouvera également des participants de Namur et Binche et même de France et Hollande.".

Émerveillement assuré d’autant qu’à l’extérieur, sur un espace encore plus grand, sera présenté du matériel réel dont d’impressionnantes machines.

L’ensemble du Team mini-agri de Blandain est paré pour cet événement. Outre Arnaud Benoit, il compte en ses rangs Véronique Bouvry (vice-présidente), Roland Gustin (trésorier) ainsi que Thibaut Hennequin, Dominique Benoit, Alexandre Joveneau, Marie Allard, Sandrine Foret, Nathan gustin, Arnaud Hennequin et Lucas Benoit (membres).

L’exposition est ouverte de 9h30 à 17 h – Prix d’entrée: 3 € (une boisson comprise) – Gratuit pour les moins de 12 ans. Petite restauration. Adresse: Hameau du marais 1 à 7522 Blandain. 0477/726809