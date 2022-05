Tournai a été une fois encore la capitale wallonne du carillon

Remise de prix: dans la catégorie «Clavier seul», le premier prix a été attribué à Oleksandra, le second à Eliott et Noé et le troisième à Maëlle.Dans la catégorie «Clavier et pédalier», seul un candidat était en lice.Thomas a remporté le troisième prix. ©EdA

La date du 20 mai a donc été retenue, soit la veille de la deuxième édition du concours international Maurice et Géo Clément réservé aux moins de 21 ans. Durant trois jours, la cité des cinq clochers est ainsi devenue la capitale wallonne du carillon avec un colloque, des concerts inédits et ce concours prestigieux.

La soirée de vendredi 20 mai s’est clôturée par un concert combinant un carillon mobile et un trio de hanches. ©EdA

Encore plus international

Créé en 2019 à l’occasion de plusieurs anniversaires, ce concours "plus qu’international cette année, même si le nombre de candidats est moins élevé" joue un rôle majeur dans la transmission du savoir-faire. Il est ouvert pour deux catégories: clavier seul et clavier et pédalier . Ce samedi 21 mai, sur la Place Paul-Émile Janson, Oleksandra (17 ans), Noé (17 ans), Elliot (12 ans) et Maëlle (12 ans) ont d’abord joué sur un carillon ambulant uniquement avec les mains. Le morceau était identique pour les quatre jeunes et composé spécialement pour l’événement par Thierry Bouillet. Les six membres du jury les ont écoutés de dos afin de pouvoir se concentrer sur la prestation. "On est attentif à l’interprétation de la partition, la dynamique de jeu et surtout si la performance attire l’attention du public. Ça a été le cas" , précise Koen Cosaert, président du jury et directeur de l’école royale de carillon Jef Denyn de Malines.

Pour n’avantager aucun participant, le jury composé de professionnels a écouté les prestations de dos. ©EdA

Elliot, originaire de Saint-Amand, est tombé dans les cloches quand il était petit. "J’avais déjà participé à la première édition, mais cela s’était moins bien passé. Je n’étais pas stressé, mais j’avais fait quelques cafouillages. Ici, ça a été. Quand j’avais 5 ans, je suis devenu un passionné de l’instrument. Quelqu’un m’a dit qu’il y avait une école de carillon et je me suis lancé" .

Ensuite, les inscrits se sont rendus au beffroi afin de faire tinter les 55 cloches sur une œuvre au choix. Le dimanche 22 mai était réservé à l’autre catégorie clavier et pédalier et à la remise de prix.