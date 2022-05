Les skateurs du Tournaisis et d’ailleurs ont retrouvé leur paradis

"Après deux années marquées par le Covid et donc très compliquées, le public et les skateurs étaient bien entendu en attente" , confirme Jean-Baptiste Kins, organisateur. "La discipline est très en vogue, surtout chez les jeunes, et nous essayons de proposer un événement de qualité au niveau du skatepark de Tournai, un outil qui est tout de même idéal."

Deux événements par an

Ce skate and rock vise à promouvoir cette culture skate ainsi que la musique en permettant aux gens de la région de pratiquer leur sport sur de bonnes infrastructures et dans une ambiance très familiale, dans un lieu où parents et enfants sont réunis. Les organisateurs mettent aussi sur pied en septembre un autre événement: la Metropolitan Cup. "À ce moment-là, c’est du niveau européen et le public peut voir à l’œuvre des cracks de la discipline", assure Jean-Baptiste. " Le skate and rock, c’est vraiment festif. Tout le monde peut pratiquer, quel que soit son niveau, sans préjugés et de manière gratuite".