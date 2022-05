Les Mille et une nuits de Tournai en fête

La scène installée sur la grand-place accueillera divers styles musicaux, des années eighties aux tubes d’aujourd’hui. "On a mis à l’honneur les artistes belges. Dix talents de la région vont se produire dont trois Tournaisiens" , souligne Maryline Leleu, responsable de l’événementiel à SudRadio.

> Vendredi 03/06: 18h – DJ Bernard Dumoulin. 20h – Bearded&Bearded. 22h – Fred Baker

> Samedi 04/06: 18h30 – Podium "La Belgique a du talent" avec notamment Thom Dewatt, NCK et DJ Timcee. 20h – Come back de la Star Academy avec Houcine, Maud et Hoda. 21h30 – Ambiance 80 avec Alec Mansion et Philippe Lafontaine. 22h30 – DJ Stef Baert

> Dimanche 05/06: 18h – Julie Zenatti, Olympe et Les 3 Vagues. 20h – Tribute to the Beatles (Les Scarabees). 21h30 – The Planes. 23h – DJ Timcee.

Aladin et Jasmine déambulent

Nouveauté cette année: le Kids Festival "qui a connu un grand succès dès sa première édition" animera le parc Georges Brassens durant deux jours, les 4 et 5 juin, sous le thème des Mille et une nuits. "C’est une grosse machine à installer. On s’est dit que tout ce travail pour une journée, c’était dommage" , indique Vincent Braeckelaere. De 11 à 18h, de nombreuses activités enfantines seront prévues. "Il y aura dix stands avec des créations de sabres, de bracelets, des tatouages. Beaucoup de personnages comme Jafar, Aladin, Jasmine et Mickey poseront avec les plus petits" , explique Sarah Benali, responsable de l’ASBL Dream It.