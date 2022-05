Chantiers dans les rues près de Tournai Expo (Kain)

Maintenir un accès pour les Co’Kain

Comme tout chantier, ces travaux auront des impacts sur la circulation, mais aussi sur l’accessibilité pour les riverains. "Avec ici un élément particulier à prendre en compte, soit la présence de l’école d’enseignement spécialisé, les Co’Kain et de l’internat Les Tournesols, ajoute l’échevine. Face à des enfants à besoins spécifiques, on ne peut pas se permettre de les obliger à se garer plus loin et à traverser le chantier, avec les dangers que cela représente, pour se rendre ensuite à pied à l’école.Même si une grande partie du chantier se déroule en période de congés scolaires, il fallait maintenir un accès pour les parents, mais aussi pour les nombreuses sociétés de transport qui amènent quotidiennement les enfants."

En deux phases

Des réunions de concertation ont ainsi été organisées entre l’entreprise Eurovia Belgium, les directions de l’école et de l’internat, la Ville de Tournai et la police. "Nous avons ainsi pu envisager le chantier en deux phases pour limiter au maximum les désagréments, précise Laurence Barbaix. La première phase qui débute ce lundi 30 mai concerne la rue de Breuze et s’étend du petit rond-point de Tournai-Expo (non compris), jusqu’à l’accès de sortie de l’école Les Co’Kain (compris). Elle devrait se terminer pour le 8 juillet. Quant à la seconde phase, elle commencera après les congés du bâtiment, vers la mi-août, jusqu’à la mi-septembre. Elle concerne deux zones: la partie de la rue de Breuze entre la rue du Saulchoir et l’accès d’entrée de l’école, ainsi que la rue du Follet entre les deux ronds-points. Pour cette dernière partie, il s’agira uniquement d’un raclage de revêtement existant et de la pose d’un nouvel enrobé hydrocarboné… ce qui se fera par demi-voirie et donc l’accès restera possible. Par contre, pour la rue de Breuze, il s’agit d’une réfection en profondeur, avec le remplacement des filets d’eau et de l’égouttage! En fin de chantier, tout l’axe des rues de Breuze et du Follet sera inaccessible durant quelques heures le temps de la pose de la couche de finition."

Des contrôles des laissez-passer

Durant les travaux, la voirie sera fermée. Les automobilistes seront déviés notamment via la chaussée de Renaix. Des signalisations seront mises en place. Les différentes zones de chantier seront aussi inaccessibles aux riverains; ils seront invités à se stationner aux alentours. "Avec pour seule exception, les personnes qui se rendent à l’école Les Co’Kain, insiste Michel Dewattines, premier inspecteur principal (proximité de Kain). De 7h à 9h et de 15h30 à 18h, il sera ainsi possible d’accéder au site de l’école, moyennant la présentation d’un laissez-passer qui a été remis par la direction aux parents et aux services de transport scolaire. Des agents de police et des gardiens de la paix seront présents pour veiller au respect de cette réglementation.Un parking sera mis à disposition près du club de tennis. La venelle entre Tournai-Expo et l’intersection formée par les rues de Breuze et du Saulchoir sera interdite à la circulation."