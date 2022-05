Travaux sur l’E42: place au tronçon entre Péruwelz et Vaulx

Mais la joie était de courte durée… Quelques kilomètres plus loin, après la sortie Péruwelz, un nouveau chantier a fait son apparition et s’étend jusqu’à Vaulx. Le tronçon d’une dizaine de kilomètres est placé en vitesse limitée à 70 km/h et sur deux bandes déviées. Il s’agit du prolongement des travaux de modernisation de l’éclairage entrepris par la Sofico, gestionnaire de l’autoroute.

La Sofico a annoncé que les travaux devraient être finalisés d’ici le 8 juillet au plus tard, en précisant qu’une libération progressive de 2 kilomètres sera réalisée au fur et à mesure de l’avancée du chantier.