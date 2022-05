Surveillant d’internat dans une école tournaisienne, il fréquentait les cours de la faculté de Lille en compagnie d’Armand Jaspard, un ami de longue date. Ce complice a fait parvenir une belle part de l’œuvre dactylographiée aux éditeurs d’Anseroeul, Styvie Bourgeois et Jean-Philippe Querton.

Pages urticantes

"Le miroir donne une image de soi telle que si l’on s’y rencontre, on ne se reconnaît pas." L’ouvrage s’ouvre avec cette phrase piquante, laconique, qui renverse les conventions comme le font d’autres, par centaines. L’aphorisme est en effet un art de la pensée concise. Serge Werrebrouck y va de son talent et de sa personnalité de remue-méninges. Impertinence, bon sens à rebours, cynisme: les flèches atteignent tout passant provisoire. "L’homme, cet idéophage", "Outre-mère, outre-hanches"… Mais aussi la "Littérature, poubelle des temps", les papes, "dévoyés de Dieu sur la terre", les tables rondes qui "réunissent des têtes carrées"… En se jouant des mots et des proverbes, en usant d’astuces langagières, de subtilités bien à lui, l’auteur pique le reste du monde. Avec la sévérité des dégagés, ceux qui fuient les accords ambiants: " On applique des sentences aux murs, bien qu’ils n’en tiennent pas compte".

L’écrivain Marcel Moreau, regrettant que le Tournaisien ne soit pas édité, lui écrivait, en 1993: " Il y a u n mystère Serge, une injustice Werrebrouck. Voilà un homme qui écrit singulier, conjoint folie et architectonique avec une malicieuse souveraineté, rend suaves, aimables, bellement fréquentables les mots les plus savants…"

"Le Destin obtempéré" (10 €) sera présenté dimanche 29 mai à 15h, Atelier Le Passage, 25 rue de l’Epinette. 0479 304435