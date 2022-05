Voici la (triple) questionde Claudy Vandenbussche, de Froyennes: 1. Quand les archives du Courrier de l’Escaut seront-elles de nouveau disponibles à la consultation à la bibliothèque de Tournai?

2. Dans quel état de conservation se trouvent-elles?

3. Ne peut-on pas les déplacer à Kain(stade Varenne)?

Si nous devions y répondre en style télégraphique, cela donnerait: 1. Dans le courant 2024, du moins, on l’espère. 2. Excellent. Nous avons une pleine confiance dans la bibliothèque communale de Tournai.

3. Non, cela n’est pas prévu.

Le papier

Le Courrier de l’Escaut existe depuis 1829. D’abord trihebdomadaire puis quotidien.

Voici une quinzaine d’années nous avons cédé à la bibliothèque communale de Tournai, la majeure partie de la collection (jusque mai 1940) que nous conservions en nos bureaux.

La bibliothèque dispose ainsi d’une collection quasi complète du Courrier de l’Escaut (avec quelques trous quand même) à partir de 1849. Les journaux sont reliés.

Ils étaient et ils seront consultables exclusivement sur place. Ils ne le sont pas pour le moment. Car si l’activité "prêt" a été transférée au stade Luc Varenne, le temps des travaux à la maison de la culture (qui abrite la bibliothèque en son sein), le choix a été fait de ne pas déménager ces volumes assez lourds, encombrants, et plutôt peu maniables. Ils sont stockés dans des réserves qui ne sont pas concernées par les travaux.

Pour l’heure, au stade Varenne, seules les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sont accessibles en salle de lecture.

Quand la bibliothèque sera revenue à l’esplanade de l’Europe, une fois les travaux achevés, les choses reprendront leur cours. Une date? Personne ne veut plus s’aventurer à en donner une. Jetons-nous à l’eau… dans le courant 2024?

Les microfilms

Lorsque nos bureaux étaient installés à la rue du Curé Notre-Dame, nous disposions aussi d’une collection "complète" sur microfilms. Cet ensemble est aujourd’hui conservé au siège de notre maison-mère à Bouge. Elle n’est pas accessible au public. Mais justement, à la suite de la question posée cette semaine par M, Vandenbussche, nous avons remis en chantier l’idée de la confier aux Archives de l’État à Tournai qui dispose du matériel de visionnage.

Numérisation en cours

Reste la Bibliothèque Royale (KBR) au mont des Arts, à Bruxelles. On dit aussi l’Albertine. La KBR possède une collection allant de 1846 à 2022. Elle est en cours de numérisation: c’est fait jusqu’à 1950.

Pour les années 1846-1922, tout est accessible depuis chez soi via "BelgicaPress" sur le site kbr.be

Pour les années 1922-1950, c’est accessible sur ordi aussi, moyennant ouverture d’un compte (inscription). C’est gratuit.

Pour l‘instant, les années 1950 à 2022 ne sont consultables qu’en version papier. Sur place, en salle de lecture, bien sûr.

Pourquoi est-il préférable d’utiliser les versions numérisées quand c’est possible? Pour éviter le déplacement, pour épargner le support papier qui reste fragile, et aussi parce que l’ordinateur fait le travail de recherche par mots-clés instantanément.

Années 2010-2022

Enfin, via le service Belgapress (Belga ici, pas Belgica), sur abonnement payant, il est possible de consulter tous les articles du Courrier de l’Escaut depuis 2011. Reconnaissons-le: pour des raisons techniques, les possibilités sont plus étendues que sur notre site web.