Tournai : les musées se la jouent nocturne ce samedi

Musée d’Histoire militaire

18h30 et 19h30: visite guidée de l’exposition avec Patrick de Craeye.

18h30, 20h et 21h30:

"14/18 dire la guerre" , par les élèves du conservatoire (atelier déclamation de Nathalie Wargnies).

18h à 21h: concert de cornemuse de Dirk Bauwens.

19h, 20h, 21h et 22h: catapulte de bonbons.

Secrets de fabrication d’arcs et d’arbalètes avec les compagnons de la Licorne Argentée et tir à l’arc.

Musée des Arts de la Marionnette

18h, 20h et 22h: la compagnie du Plagonofore et Thomas Blanchet présentent leurs marionnettes Kathputli.

19h: spectacle "Le train-train sauvage" .

21h: concert du quatuor des élèves d’option saxophone du conservatoire.

Exposition de marionnettes géantes et minuscule avec un atelier de manipulation.

Musée de Folklore et des Imaginaires

18h à 21h: vidéos "ballet agricole" de Loup Marlier.

18h à 19h30: découverte de la bibliothèque de consultation avec Flora Desilve.

18h à 19h30: découverte de la rue Massenet avec Michaël Storme.

18h à 19h30: visite virtuelle du musée grâce à Musées et Société en Wallonie – Behind the museum.

18h à 20h: animation pour enfants sur le thème

"Border" avec Jeanne Delmotte et Anne-Marie Wattecamps.

19h, 21h et 23h: la compagnie du Plagonofore et Thomas Blanchet présentent leurs marionnettes Kathputli.

19h à 22h: atelier d’écriture avec Olivier Delcourt.

Animation dessin enfants avec Bruno Lombardo.

Animation de l’ancienne pharmacie avec Joëlle Béké.

Fanfare 4 cuivres par l’ensemble "A râse dè têre" .

Jeux anciens (Le Piou des Trous, le Déboulé, le Combat des Rois).

Dégustation des ballons de Tournai par la pâtisserie Quesnoy et des bières Tournay par la brasserie Cazeau.

TAMAT

18h30 à 19h: restitution de l’atelier d’écriture "Le fil d’or du temps" par Bernard Cotroux.

19h à 20h: démonstration et initiation de chacha et rock par The dancers

21h à minuit: cabinet d’histoires avec Louise Limontas

22h à 22h45: mise en scène participative d’une tapisserie avec Peter Desplechin.

23h à minuit: "Yerma (prelude)" , performance transdisciplinaire qui expose le rapport du corps de la femme, de la société, des identités sexuelles et des relations intimes avec Araks Sahakyan.

Musée des Beaux-Arts

18h30: visite guidée de l’exposition "Open field" par l’artiste Raffaella Crispino.

18h30 à 21h30: "Faisons voyager les graines" et "Imprime ta plante" par l’ASBL Môma (à partir de 3 ans).

18h à 22h: performance musicale de DJ Sleam sur le parvis du musée.

22h à minuit: activités botaniques par le service pédagogique.

Beffroi

21h à 22h: rencontre entre les 13 tonnes de cloches du carillon et la musique électronique. À écouter des terrasses. Accès fermé au public.

Jean-Jacques Selen est en résidence au musée de la Marionnette. Habitué à porter les géants tournaisiens, il s’est lancé pour la première fois dans la création d’une marionnette de 4m20, prénommée Angeline.

"J’ai tout imaginé, du choix du tissu à la structure. Le buste est monté sur des élastiques. La tête a été achetée par mon papa dans une brocante il y a dix ans. Elle provient d’un géant, mais on ne sait pas lequel.Pour ce genre de marionnette, le visage est réalisé en papier mâché, mais ici, c’est du polyester, donc beaucoup plus lourd" .Angeline sortira de manière impromptue ce 21 mai.