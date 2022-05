Ere : 4 kilomètres de discorde pour un tracé cyclable

Dans le village d’Ere, le projet a ses détracteurs. Certains riverains estiment qu‘on y " sacrifierait un coin de nature. " Une liaison bétonnée, est-ce judicieux?" L’ancienne ligne est praticable par temps sec et se destine à un usage vélo-loisir.L’objectif de ce projet subsidié par la Région wallonne, c’est de favoriser l’usage "vélo-taf", donc une pratique quotidienne de la bicyclette, explique Jean-François Letulle, l’échevin de la Mobilité. Or, dès qu’il pleut, la boue représente une contrainte importante pour celui qui veut se rendre au travail à vélo.On vise un réseau praticable 365 jours par an, puisqu’il y a aussi des gens qui se déplacent en trottinette ."

«Pas défigurer un coin de nature»

Le vieux chemin d’Ere (une partie pavée et l’autre avec un revêtement hybride) constitue une parallèle à l’ancienne ligne de chemin de fer.

Dès lors, pourquoi ne pas privilégier cette piste?" Avec Wallonie cyclable, on doit développer des projets sur des espaces qui nous appartiennent.C’est le cas du tracé existant de l’ancien chemin de fer. Si on veut compter sur le million d’euros de subsides, on n’a pas vraiment le choix …" répond l’échevin qui estime par ailleurs avoir déjà " trouvé un compromis " pour ne pas sacrifier le cours de tennis d’Ere." Je comprends l’attachement des villageois à ce terrain. Le tracé cyclable débouche initialement dessus.Dans la mouture actuelle du projet, il le contournera. Mais pour le reste de la liaison, il n’y aura pas de changement. " Le dossier a été approuvé récemment à l’unanimité par le conseil communal.

Et tant pis pour les opposants à ce pré-RAVeL." Je ne crois pas que la piste défigurera ce coin de nature. En tant que cycliste, j’ai roulé sur des liaisons bétonnées côté flamand qui s’intègrent parfaitement dans le cadre et respectent la nature. Avec ce projet, l’eau va ruisseler sur les côtés et accélérer la biodiversité. "

Des arguments qui ne sauront sans doute pas convaincre les plus sceptiques.

À Willemeau et à Ere, les inondations de 2016 restent encore dans toutes les mémoires… et les craintes resurgissent dès que le terme béton entre dans la conversation." Leurs questions sont légitimes mais je ne suis pas échevin de l’inaction.Et je crois surtout que ce tronçon est très important pour continuer de développer le réseau de mobilité douce ", conclut Jean-François Letulle.