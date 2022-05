Tournai Baisieux : la 19e Caravane Vanne, c'est dimanche. A vos vélos !

Des retrouvailles en farandole

Durant une vingtaine de kilomètres, le peloton va rouler jusqu’à Baisieux (France) et retrouver les cyclos lillois au centre culturel d’Ogimont. "On va commencer par notre traditionnelle farandole de retrouvailles. Puis, on va s’installer sur l’herbe pour pique-niquer au son de l’accordéon. Comme nous sommes en lien avec l’Eurométropole, on repartira tous ensemble vers Tournai, avec nos musiques" .

Anne Bierna espère que le temps sera de la partie pour que l’événement totalement gratuit puisse réunir les familles.

Le Parc bleu en fête

Ces 20, 21 et 22 mai, les trois villes de l’Eurométropole (Courtrai, Lille et Tournai) font se rencontrer citoyens et acteurs locaux autour des richesses du patrimoine et de ses cours d’eau. Dans la cité des cinq clochers, la fête dominicale prendra place en plein cœur du parc Marvis. Au programme de 11h à 20h: balades blue walks (découverte d’une heure avec un focus sur les tours Saint-Jean et Marvis, les quais de l’Escaut et la nouvelle halte nautique), animations musicales et théâtrales notamment avec le groupe Vetex, ateliers pour les enfants, exposition, marché touristique, parade de quelques géants dans le quartier.