Tournai: un premier «Point de repair» café couture, le 27 mai

Réduire le gaspillage en consommant autrement

"À l’époque de ma maman, coudre était une honte. À cette période, la grande distribution s’est développée", indique Sandie Di Persio, participante au projet. "On est dans une société de consommation où cela coûte moins cher de racheter que de réparer". Le but de ce "Point de repair" est également écologique. "On souhaite diminuer le gaspillage et les déchets textiles". Les machines à coudre et les fils sont à disposition. "On est preneur si des gens ont du matériel à donner". La participation financière est libre. Chacun peut mettre dans la tirelire en fonction de ses moyens. "Quand quelque chose est gratuit, cela perd de sa valeur. C’est un geste symbolique et l’argent versé est réinvesti dans la couture".