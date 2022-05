«Le but était de faire progresser les élèves…»

L’acquittement est sollicité

"Je n’ai jamais voulu draguer. J’ai pu les accrocher, mais je ne m’en souviens plus. C’était dans un but éducatif. En France, cette méthode est validée. Maintenant, je travaille avec une tablette" , a expliqué le prévenu.

"Qu’entendez-vous par “accrocher”?" , l’a interpellé la procureure du roi. "Toucher les jambes. Les complimenter pour les mettre à l’aise." Le ministère a alors demandé s’il appliquait la même "méthode d’apprentissage" pour les garçons. "Oui, même plus avec eux. Avant, je n’ai jamais rien eu comme réclamation."

La magistrate a souligné que les victimes avaient décidé d’en parler après avoir appris que certaines plaintes avaient été déposées. "Elles avaient l’impression que Monsieur jouait de sa position pour leur permettre de réussir ou non leur permis de conduire. Je réclame 18 mois d’emprisonnement."

La défense a mis en avant la notion de pudeur. "Il n’est pas impensable qu’un moniteur puisse poser sa main sur la jambe ou le bras de son élève. Mon client enseigne depuis ses 28 ans. Il n’y a aucun antécédent de ce genre dans son casier. On a ici trois victimes en l’espace de quelques mois. Je suis là pour le représenter et porter sa voix. Je sollicite l’acquittement à titre principal. Si sa responsabilité est établie, je me réfère au rapport de l’IPPL qui n’a mentionné aucune pathologie, ni sentiment sexuel. Je demande alors la suspension probatoire du prononcé à titre subsidiaire avec la mise en place d’une guidance pour libérer sa parole." Le jugement sera rendu le 13 juin.