Un album le 10 juin avant la 1re partie d’IAM en juillet, Youssef vit ses rêves

Youssef, le public attendait la sortie de l’album depuis deux ans.

C’est ma qualité, ou mon défaut selon le point de vue, j’aime prendre le temps pour chaque projet. Sur cet album, certains titres ont été écrits il y a cinq ans. D’autres sont de 2022. C’est un mix de plein de choses. Mais il était temps de refermer cette parenthèse de ma vie et de ma création. J’ai donc choisi 17 morceaux. J’aime travailler sur des longs formats et donner de la consistance. Comme je sors des albums que les deux-trois ans, mon public le mérite.

Vous en êtes déjà à deux EP et bientôt à trois albums. Vous rendez-vous compte du chemin parcouru?

C’est vrai que c’est déjà mon 5eprojet. C’est un cap car je fête mes dix ans dans la musique! Ce projet va donc marquer une évolution dans ma carrière. La dernière décennie est passée à une vitesse folle. Mais je pense déjà à la suite car cela ira aussi vite. Mais en tout cas, je suis très serein car j’ai l’impression d’avoir déjà réalisé des choses qui me paraissaient improbables. Il y a eu pas mal d’accomplissements. Je suis très reconnaissant envers la musique car elle m’a offert une adolescence incroyable. Maintenant, j’ai la chance d’en vivre en accompagnant des artistes (NDLR: comme Coline & Toitoine). J’ai réalisé un rêve de gosse et je m’en rends compte. C’est pour cela que je ne ressens aucune pression. Quoi qu’il arrive avec ce projet, je resterai dans le monde de la musique.

Parlez-nous un peu de Pour que les étoiles brillent…

On a déjà sorti trois morceaux: Remonter le temps, Quelques notes suffisent et Le rap est mort dont on a tourné le clip en Islande. On est parti avec trois vidéastes pour tourner trois clips. On a ramené pleins d’images. L’Islande est un pays magnifique. Toute la terre est réunie sur une île. Mais c’est aussi une région indomptable. Tu peux vivre les quatre saisons sur la même journée. À des moments, tu règles la caméra car il y a un rayon de soleil. Mais dix minutes après, c’est tempête. On a dû composer avec ça. Mais on est heureux de ce qu’on a ramené. Les deux prochaines vidéos sortent le 20 et le 27 mai. Il y a une certaine escalade dans la qualité des images. On a hâte de faire découvrir ça.

Dans les premiers morceaux, on constate de nouvelles sonorités. Était-ce une volonté d’explorer d’autres univers?

J’ai toujours été ouvert dans mon écoute. Mais c’est vrai qu’ici, je me suis forcé à explorer d’autres choses. Pour rafraîchir mon univers et tenter de surprendre mais tout en conservant mon fil conducteur. Sur Remonter le temps, j’ai inclus des sons électros. J’avais peur que cela ne plaise pas. Mais finalement, je n’ai eu que des retours positifs. Je dois donc tirer mon chapeau à El Gaouli mon beatmaker. Cet album, c’est aussi le sien. Car il m’a aidé à explorer ces nouveautés ou à mettre en musique ce que j’imaginais dans ma tête. Il a même été parfois plus loin que moi dans ce renouvellement.

L’un des morceaux attendus, c’est ce duo avec Oxmo Puccino, une référence dans le milieu du rap francophone.

Je ne me rends pas encore compte que c’est arrivé. Oxmo Puccino est quelqu’un de très humain. Il avait entendu ce que je fais et a demandé à me rencontrer. La première fois, on n’a même pas parlé de musique. Rien que le voir, c’était dingue car c’est une légende. Puis, c’est un personnage important dans mon parcours. L’une de mes inspirations. Je lui ai fait écouter un projet. Tout de suite, il m’a dit: «C’est bien mais on peut faire mieux» (rires). Je suis alors retourné à l’entraînement. C’est cool parce qu’il voulait faire le truc à fond. Il n’accorde pas beaucoup de feat mais il s’est investi avec moi parce qu’il a eu un coup de cœur. On a enregistré sur une journée à Paris. Je sens que c’est un morceau attendu par le public. C’est aussi un de mes préférés. Mais il y en a plein d’autres que je veux faire entendre.

Cela passera par les promos et les concerts. Est-ce votre période préférée?

La conception, c’est l’angoisse pour moi. Le studio, ça va. Ici, je rentre dans le meilleur. J’adore échanger sur mon projet. Que ce soit avec les médias, le public, mes collègues… Puis, les concerts, cela reste le meilleur! Cela va être mon moment favori dans la musique. Il fait beau et je vais enchaîner plusieurs festivals. Il y aura Dour où je serai sur la Boombox (la scène mythique pour le hip-hop) à une bonne heure. Il y aura également les Solidarités à Namur puis le festival Les Gens d’Ere qui me tient à cœur car je serai à la maison.

J’ai également eu une superbe surprise. J’ai été invité à faire la première partie d’IAM lors d’un concert dans le sud de la France. Ce sera en juillet. C’est un autre rêve pour moi. Ce sera quelque chose! Un vrai kif! Je pense que je vais vivre un bel été.