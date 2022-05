Tournai : une suspension sollicitée, pour ne pas perdre son emploi... de policier

«On m’a dit que»

La Cellule de Traitement de l’Information Financière (CTIF) a enquêté. "On revient de loin quand on lit le contenu de la dénonciation de la CTIF: faits de racket, blanchiment de capitaux de la corruption. Finalement, on découvre que mon client a réalisé de fausses factures", a déclaré la défense.

La procureure du roi a soulevé la question suivante: "Est-ce que la hiérarchie était au courant?" . Le prévenu: "On m’a dit que je pouvais vendre dix voitures par an. Cela a été indiqué oralement" . Le ministère public a estimé les préventions établies et a réclamé un an de prison pour les faits de faux en écriture ainsi que 400 € d’amende pour le travail frauduleux. "Compte tenu de sa profession, cela lui coûte d’être présent. Pour ne pas ajouter aux difficultés rencontrées, la perte de son emploi, je demande la suspension du prononcé de la condamnation" , a sollicité l’avocat du policier. Le jugement sera prononcé le 13 juin.