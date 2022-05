Tournai: agressif dans la vie quotidienne, et arrogant dans la salle d’audience…

Ce ne sont pas tant ses regrets (bien qu’il ne les ait pas explicitement exprimés) qui vont retenir l’attention de l’assemblée, mais son attitude. "Cela ne s’est pas passé à Tournai, mais au domicile de mon ex-copine au Mont-Saint-Aubert. Si vous voulez me rentrer dans le lard, allez-y, mais avec précision. J’assume" , a-t-il dit d’emblée à la présidente. La magistrate: "Vous êtes agressif et arrogant". Ce à quoi le prévenu a répliqué: "Vous pouvez ajouter revendicatif" . La procureure du roi est intervenue: "Vous risquez un PV pour outrage à magistrat si vous continuez" .

Après cet intermède, l’avocat de la partie civile a pris la parole en mentionnant toujours les séquelles de sa cliente. Le soir du 8 octobre 2020, la discussion est agitée. Son conjoint la frappe avec un tupperware. Elle tente de prendre la fuite en sautant au-dessus du canapé. Il la rattrape par le pied et celle-ci se fait mal en retombant. Un montant provisionnel de 10000 € est réclamé pour dommage moral et matériel et 1000 € pour le harcèlement. "J’ai relu le code pénal. La peine minimale pour des coups et blessures est de deux ans, mais celle-ci est doublée si cela se déroule dans un couple. C’est le cas. Je suis obligée de requérir quatre ans d’emprisonnement" , a souligné le ministère public. "C’est mérité. Mettez-moi en prison". Le prévenu a tout de même donné son accord pour un sursis probatoire avec comme principale condition, la gestion de son impulsivité. Le jugement sera rendu le 13 juin.