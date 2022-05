Le Tournai d’avant: Michel Brisseau a fait énormément évoluer la recherche sur la cataracte

Un militaire

Tournaisien? Une notice de la Société d’Histoire le fait naître à Paris d’un père Jacques en 1631. Des recherches plus approfondies prouvent qu’il est né à Tournai, le 2 juin 1676. Son père Jacques, y était médecin militaire sous Louis XIV à Tournai, inscrit au collège des médecins en 1677.

La voie était tracée pour Pierre Brisseau, quatrième d’une fratrie de quatorze, ayant pour parrain Michel Le Pelletier, intendant, et pour marraine Pélagie Chabot de Rohan, princesse d’Espinoy, précieuse pour sa carrière.

Prend-il ses grades à Douay ou à Paris? Aucune certitude mais Michel fut immatriculé au collège des médecins de Tournai le 10 septembre 1696. Si le fait d’être médecin pensionnaire de la ville est contesté, il est bien affecté à l’hôpital militaire de Marvis en qualité de médecin-major et aussi médecin légiste avec Nicolas d’Obigny, un avantage dans ses recherches sur l’œil.

Ses écrits sont nombreux et éclectiques: dont Qualité des eaux de St-Amand ou Buvette de philosophes de 1726. Elles sortent de cette chronique.

Un coupable

Des erreurs sur la cécité, il y en eut pas mal dans le XVIIe siècle. Déjà, Quarré, à Paris, situe le siège de la cataracte dans la lentille cristallinienne (1643); Rémy Lasnier sait en 1651 "q u’en opérant, il ne déplaçait pas la pellicule située devant le cristallin mais qu’il déplaçait la lentille cristallinienne de son trône"; et Borel en 1653 affirme que la cause se trouve "d ans un cristallin ratatiné et qu’avec une lentille, un opéré sans cristalin peut lire ".

La théorie d’une pellicule devant le cristallin rencontre adeptes et incrédules, et ces idées si justes sombrent dans l’oubli au tournant du siècle.

Michel Brisseau formule ses recherches en ophtalmologie dès 1705, et prouve " que l’œil opéré de l’ablation d’une membrane devant le cristallin ne rend pas sa vision antérieure à l’œil opéré ".

L’an suivant un mémoire important ("Nouvelles observations sur la cataracte" en 1708) reprend des arguments neufs. Il fallait une fameuse énergie pour lutter contre les dogmes sacrés de Galien et autres "grands" médecins. Ce sont ses travaux pratiques qui font émerger les idées de Michel Brisseau. Face à ses détracteurs. Il relate ses opérations avec l’aiguille, notamment sur les yeux d’un soldat mort.

En 1709, il exprime sa surprise "q ue personne ne se soit donné la peine de s’en éclairer en ouvrant les yeux de personnes cataractées ".

L’Académie finit par admettre ses thèses. Il quitte Tournai lorsque Louis XIV perd la ville en 1709; c’est à Douay qu’il prend le bonnet de docteur en médecine, enseignant l’anatomie et la botanique, publiant un dernier livre sur l’œil. Il s’y éteint le 22 mars 1743.

Ses confrères seront bien ingrats. Il fut si bien oublié que la notice de 1885 de la Société d’Histoire de Tournai ne dit pas un mot sur ses recherches sur la cataracte et aucun portrait n’est connu.

Justice lui fut rendue le 25 septembre 1921, quand les édiles et sommités académiques belges et françaises lui accordent un immense et juste hommage. C’est alors qu’est placée sur le mur de l’église St-Piat cette plaque commémorative dédiée " au bienfaiteur de l’Humanité ".