Esteka, l’enfant comme préoccupation

Installée à la rue Saint-Martin, l’association s’est constitué un important stock de dons de matériels de puériculture, de vêtements, d’accessoires et de jeux pour les enfants. "Des biens de qualité dont les familles en difficultés mais aussi les institutions peuvent bénéficier, précise la présidente Hélène Leleux. Par contre, pour satisfaire le plus grand nombre, et éviter la surconsommation, nous fonctionnons sur un principe de points accordés en fonction de la situation de la famille, et qui permettent de répartir, gratuitement, avec telle ou telle chose de notre stock."

Travailler avec le réseau existant

Esteka peut aussi, sur dossier et sur rendez-vous, offrir une aide plus large aux familles bénéficiaires. Notamment au niveau de la gestion des budgets, dont les difficultés se répercutent sur le quotidien et le bien-être des enfants. "Nous sommes bien conscients qu’un réseau associatif et social existe à Tournai, et donc nous ne voulons pas nous substituer ou faire la même chose que ce que d’autres associations ou institutions proposent déjà, insiste Patrick Plateau. En fonction des demandes et des situations, nous pouvons ainsi renvoyer les personnes vers un autre opérateur social. Nous voulons créer du lien avec les acteurs existants, qui pourraient également nous transmettre les demandes de certaines personnes. Nous avons par contre remarqué qu’il y avait un manque au niveau de la médiation de dettes dont le service du CPAS de Tournai a été fermé il y a quelques années.Ainsi, nous avons sollicité un agrément pour pouvoir pleinement offrir ce service de médiation de dettes. En attendant, nous proposerons un accompagnement dans la gestion des budgets."

"L’idée est aussi d’être dans la prévention en transmettant l’un ou l’autre conseil, en donnant des pistes pour mieux gérer leur budget", ajoute Hélène Leleux, également médiatrice de dettes au sein du CPASde Péruwelz.

Des stages et ateliers

Lorsque la précarité est là, les membres de l’association remarquent également qu’un manque en termes de vie sociale peut être préjudiciable pour l’enfant. "Pour être épanoui, il doit pouvoir rencontrer des gens, découvrir des choses, vivre des expériences… C’est pour cela que nous mettons en place des activités et des stages gratuits, et accessibles à tous, pour les amener vers toutes les formes de culture et d’arts. Nous avons déjà organisé un stage de musique l’été dernier, et il était bon de voir les enfants s’amuser, s’épanouir et se sentir valorisés. D’autres idées d’animations sont dans nos cartons, et nous essayons que les membres de l’association, mais aussi par la suite les familles bénéficiaires, puissent apporter leur petite pierre à l’édifice en proposant une activité ou autre."