Un Tournaisien fait revivre le jeu de bouloir en Wallonie picarde (vidéo)

" Le bouloir (jeu à 5 quilles) était surtout pratiqué dans le Borinage, où cette tradition ne s’est pas perdue, et dans la région de Belœil. Dans chaque village, on comptait à une certaine époque deux ou trois terrains . La fermeture de nombreux bistrots et les changements de mentalités ont sonné son déclin dans les années 90 ", nous explique Joël Cambier, de Barry, qui a pris la succession du regretté Jules Rakusines (NDLR: le Blatonien était l’un des plus grands champions belges de ce sport) à la tête de la fédération francophone.

Faire (re)découvrir «l’ancêtre du bowling»

Le jeu de bouloir, à ne pas confondre avec le Mölkky ou le jeu de bourle qui est à la croisée du curling et de la pétanque, c’est un peu l’ancêtre du bowling.

Avec la volonté de perpétuer cette pratique qui le passionne depuis son adolescence, Joël Cambier a aménagé un terrain de bouloir dans la cour arrière de son habitation, située le long de la Grand-Route.

Ce joueur aguerri, rompu aux compétitions dans la région montoise, a pu compter sur l’aide de son frère et de quelques amis dans la construction des deux carports qui abritent les zones de lancer et de réception.

" Tout est parti d’une simple discussion avec des amis et des membres de la famille lors d’une kermesse, où l’on évoquait avec nostalgie ce jeu. C’est toute ma jeunesse.Je garde un souvenir très fort de ma première partie, à 14 ans, disputée aux côtés de mon papa et de mon frère dans un café de Thumaide (NDLR: le village dont il est originaire). À ce moment-là, tout le monde se connaissait au village ", relate M. Cambier.

La boule, qui pèse environ 3 kg, comporte plusieurs prises. ©ÉdA

Ce projet dépasse son propre intérêt puisque le Barrysien, âgé de 62 ans, met gracieusement à disposition ses installations aux particuliers, groupes ou associations (sur demande uniquement). En veillant, bien entendu, à encadrer l’activité en prodiguant, pour les novices, de précieux conseils.

" L’objectif est de faire (re)découvrir cette discipline conviviale qui amène un bel esprit de camaraderie. Le week-end dernier, j’ai accueilli un groupe du carnaval de Basècles qui m’avait sollicité et j’ai été heureux de constater à quel point les participants s’étaient amusés ", se réjouit Joël Cambier, qui retrouve deux fois par mois son groupe d’amis pour s’adonner au lancer de boules.

Les règles du jeu?

Si le jeu de bouloir n’a aucun secret pour les puristes, il est largement méconnu du grand public. Quelles en sont les règles?

À la différence du bowling, il n’est ici pas question de faire rouler la boule. Cette dernière, composée de bois et recouverte d’un cerclage en fer, doit être jetée 15 à 20 mètres plus loin en vue d’abattre le maximum de quilles (50 cm de haut pour un diamètre de 10 cm). Un exercice bien plus physique qu’il n’y paraît avec une boule pesant en général 3 kg.

" L’avantage, c’est que l’on peut jouer en individuel ou en groupes. Le principe pour marquer chacun des 8 points est de faire tomber au moins une quille en plus que l’équipe adverse ", précise ce mordu de jeux traditionnels, qui est disposé à aller faire des démonstrations, sur demande, lors de festivités.

Infos: 0494/91.54.24