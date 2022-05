En 2020, ils ont dû se réinventer pour respecter les mesures sanitaires en organisant des cours en extérieur. Cette expérience, née sous la contrainte, a finalement généré de belles connexions citoyennes. Amener la danse hors de ses murs est également une des missions de Danses & Cie en tant que Centre d’expression et de créativité. Cette aventure va donc être réitérée avec des ateliers sur les quais de l’Escaut ainsi que dans les studios. Des portes ouvertes… dans les deux sens!

De plus, il n’a pas encore été possible de souffler les 30 bougies (1991-2021) de la compagnie donc cette journée permettra aussi de proposer des visites consacrées à la genèse du Centre et à l’évolution des locaux.

11, Place Gabrielle Petit, Tournaiwww.dansesetcie.be