Né il y a neuf ans devant le restaurant Le British et sa petite place propice à la pratique du skate, l‘événement s’est exporté temporairement au quai des Salines (pour une édition couronnée de succès) avant de trouver son quartier général, le skatepark de Tournai.

Inauguré en septembre 2018, l’outil a déjà acquis une belle renommée. " On a nos habitués et parfois, on voit de nouvelles têtes. Des jeunes qui débutent après avoir vu leur pote sur une planche ", indique Aurélien Dupont, l’éducateur détaché au skatepark." Il y a de tout ici. "

Y compris des skateurs dont la réputation monte (pendant qu’eux descendent plus qu’habilement les rampes). C’est le cas de Morax, un jeune tournaisien dont l’ambition sera de rivaliser avec les deux professionnels invités au Skate & Rock." On voulait placer Tournai sur la carte, on y arrive petit à petit. L’objectif est de tirer la discipline vers le haut, de ne plus en faire une sous-culture ", reprend Jean-Baptiste Kins.

Une mission réalisable avec des ambassadeurs sportifs autant qu’avec des événements culturels.Après deux ans d’absence, le Skate & Rock propose une programmation très rock et pour la première fois, deux rappeurs." Mais la formule reste la même: proposer un beau dimanche en famille aux spectateurs, faire découvrir des artistes de la région et une discipline spectaculaire.C’est pour ça que tout est gratuit… sauf la bière. "

La Death Race en point d’orgue

Outre-Atlantique, le skate n’a rien d’anecdotique, comme en témoignent les X-Games (sorte d’olympiade des sports extrêmes).En Europe, il a fallu attendre sa programmation aux Jeux Olympiques (pour la première fois à Tokyo) pour le rendre plus populaire." Notre rêve serait de pouvoir envoyer un skateur aux prochains J.O à Paris, dans deux ans. On dispose de la meilleure infrastructure de Wallonie et d’une compétition sportive reconnue (Metropolitan Cup) ", poursuit l’organisateur avec enthousiasme.

Si le Skate & Rock est le penchant festif de la Metropolitan Cup, il n’en reste pas moins ébouriffant. D’abord pour les groupes qui se succéderont sur scène (Chiff Chaffs à 14h, Nerlock à 15h30, Brewed in Belgium à 17h, Veridik à 18h30 et Sons of Disaster à 20h).Mais aussi pour les épreuves prévues pour les skateurs, à commencer par la Death Race, " une course où tous les participants prennent le départ en même temps ", détaille J-B Kins. Le moment " le plus spectaculaire de la journée ", selon l’organisateur.

Une culture et un monde à part à (re)découvrirle dimanche 22 mai!

