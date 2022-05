Un Tournaisien candidat aux législatives dans les Hautes-Alpes (F)

«Une dynamique incroyable»

Pour sa première candidature, Michel Philippo sera opposé au premier tour, le 12 juin prochain, à des candidats d’Ensemble, des Républicains, et du Rassemblement national. D’après diverses projections et sondages, un duel Nupes/RN se profilerait au second tour. "On a des chances de gagner. Je ressens une dynamique incroyable. Dans notre circonscription, plus petite que celle de Tournai si on devait comparer, je peux compter sur une base de 240 militants. Et c’est sans compter les militants des autres forces politiques qui ont rejoint le mouvement" .

Michel Philippo est arrivé en politique sur la base des questions climatiques, sociales et démocratiques, rappelle-t-il. "La question climatique est au départ la pierre angulaire de notre investissement (le couple développe et promeut la construction en terre et paille) parce qu’il reste peu de temps pour agir. Le mode de fonctionnement de la France insoumise, le plus démocratique qui soit, nous a convaincus d’aller plus loin. Ceci d’autant plus qu’il y a une colère qui grondeface à la politique de Macron: les gens sont dégoûtés, ils ne vont plus voter…"

Le mouvement NUPES vise à obtenir la majorité à l’Assemblée nationale. Auquel cas le président de la République nommerait en principe comme Premier ministre le chef de la majorité, Jean-Luc Mélanchon en l’occurrence, dans un système de cohabitation.

Michel Philippo se présente au scrutin en binôme avec Marianna Briançon, suppléante issue du monde agricole. "En faisant le tour des villages, en rencontrant les habitants pour voir ensemble ce qu’on peut apporter à notre territoire, nous voulons donner du sens à notre engagement".