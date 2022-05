Tribunal de Tournai : il menace un policier avec son American Staff !

Des insultes, en veux-tu en voilà

"Après avoir participé à un challenge sur les réseaux sociaux où il fallait boire de l’alcool, je n’étais plus vraiment moi-même , poursuit Allan, Il est vrai que je me suis débattu mais au départ, je ne savais absolument pas qu’il s’agissait d’un policier".

En plus de ces faits, le prévenu aurait déclaré au policier: "Tu es con, tu n’as rien d’autre à faire aujourd’hui? Alors tu me fais chier" . Des propos que le jeune homme n’a pas niés à la barre et qu’il regrette aujourd’hui.

Comme l’individu ne possède aucun antécédent judiciaire, le représentant du ministère public souhaite laisser une chance à Allan et ne s’oppose donc pas à une mesure de faveur. Il veut tout de même que l’individu retienne la leçon…

"Mon client parle davantage de son chien que des faits" , a expliqué l’avocat de la défense. "Il considère son animal comme un enfant. Allan a vraiment eu peur que la police s’empare de l’American Staff" .

Une peine de travail ou une suspension simple du prononcé a donc été sollicitée à l’égard du prévenu. Le jugement sera prononcé le 7 juin.