Tournai: deux trios complices pour un spectacle autour des «Blancs Pains»

"Le texte est en trois mouvements. Le premier est en rapport à l’écriture. Le second est une partie plus narrative. Elle amène l’aspect anecdotique et le côté sensible. Le dernier mouvement est la continuité de la vie, les liens, la transmission" .

Le spectacle soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles est présenté le dimanche 15 mai à 17h à la Maison de la Culture.

Une pièce illustrée et en musique

Pour donner vie à l’œuvre jusque-là couchée sur le papier, deux comédiennes, Gwenaelle Deholo et Yolaine Lecomte, ainsi que Yola Her, elle-même, mêleront leur souffle. "Nous avons des âges différents. Je souhaitais que le texte résonne de la même façon pour le public" . De rencontres en rencontres, la metteuse en scène a fini par discuter avec l’altiste Clément Holvoet. "Il m’a convaincu de travailler avec le trio Améthys dont il fait partie, aux côtés de la violoniste Camille Babut du Marès et du violoncelliste Kacper Nowak. J’ai sélectionné des partitions. La musique classique devrait séduire les mélomanes. En aucun cas, celle-ci est illustration du texte. Souvent, on prend la musique pour habiller les silences, mais ici, elle a autant sa place que le texte" .

La nature et les paysages sont également inscrits dans la plume de l’auteure. "Nous utilisons des photos du Pays des Collines de Guy Leroy. Il a essayé d’apporter ce regard d’enfant pour qui les éléments peuvent être infiniment petits ou grands" .

15/05 à 17h. Maison de la culture. Prix: 12 €. Information: 069/ 25 30 80