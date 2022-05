Les raccordements pirates aux égouts ne sont pas sans danger

Alors que le raccordement des logements à l’égout est une obligation, assortie de prescriptions définies par le Code de l’Eau, les installations pirates chez certains particuliers viennent mettre à mal les efforts de la collectivité. Il suffit de passer une caméra dans les canalisations pour mesurer les dégâts.

Des tuyaux cassés, de mauvais gabarit ou mal positionnés peuvent constituer des obstacles à l’écoulement des eaux. " Le risque d’inondations par débordement est réel en cas de fortes pluies. Par ailleurs, on constate aussi çà et là, avec le flux de circulation, des effondrements de voirie causés par des canalisations non étanches. Les gens ne se rendent pas toujours compte des risques qu’ils prennent en ouvrant la route (gaz, électricité…) ", déclare José Grimmonpré, ingénieur projets à Ipalle.

Une gestion confiée à Ipalle par 22 des 23 communes de Wapi

Depuis 2014, l’intercommunale en charge de l’environnement a mis en place un service d’appui aux pouvoirs locaux, aujourd’hui appelé "gestion intégrée des réseaux".

À l’exception de Belœil, toutes les communes de Wapi ont délégué cette compétence (reprise en main des raccordements) à Ipalle. Comines fut la dernière à rejoindre le mouvement, en janvier dernier.

Études hydrographiques, cartographies du sous-sol, surveillance, travaux de réparation…, la gestion intégrée englobe un large éventail de missions. " La finalité est de mieux épurer les eaux en ayant une vision complète du circuit, depuis le robinet jusqu’à la station de traitement. Qu’il s’agisse de projets de lotissements ou de constructions individuelles, les communes nous consultent lors des demandes de permis et c’est à nous que revient la tâche d’accorder les autorisations.

Ipalle agit afin d’aider les particuliers, via leur architecte et entrepreneur, à avoir un projet conforme à la législation. C’est un gros travail d’analyse, de vérification, de correction…, sachant que l’on recense environ 1600 avis par an (gestion de l’eau à la parcelle) ", explique le directeur du département gestion intégrée des réseaux.

Chaque raccordement déclaré est contrôlé

Dans le cadre de la réalisation des chantiers de connexion au réseau d’assainissement public, le Code de l’Eau impose une série de dispositions dont celle d’avoir recours à un entrepreneur accrédité, spécialisé dans les travaux de voirie ou d’égouttage. " Toute habitation située le long d’une voirie déjà équipée d’égouts ou qui vient de l’être doit y être raccordée. C’est une obligation légale, de même que l’autorisation préalable délivrée avant le début des travaux par nos services et d’autres acteurs dans certains cas de figure (SPW, administration communale…). "

«Arriver à géolocaliser chaque parcelle»

À défaut de respecter ces obligations, les contrevenants s’exposent à des sanctions relevant du champ des "infractions environnementales."

Une fois les travaux menés à bien, l’intercommunale Ipalle veille à contrôler les équipements au moyen de divers dispositifs (caméras, tests à la fumée ou colorants pour déterminer s’il s’agit d’eau usée, pluviale, etc.).

A-t-on une idée du nombre de ménages dont la propriété n’est pas reliée au réseau d’égouttage? " Ce n’est pas comme pour l’électricité ou le gaz où la traçabilité est plus facile avec les factures.Ici, nous ne disposons pas d’informations précises mais notre ambition, c’est d’arriver à géolocaliser chaque parcelle, avec son raccordement, en vue de constituer un registre de données. C’est un travail de fourmi ", nous dit M. Grimmonpré.