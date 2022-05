Wallonie picarde: Bonheur régional brut... ça pique aux yeux!

Moustique n’en fait pas mystère: "les statistiques n’ont pas de cœur". Les classements qui résultent de la compilation de multiples indices donnent parfois des résultats surprenants. Dans la mesure, c’est le cas de le dire, où ils ont été établis avec rigueur, on ne les balaiera pas au nom d’un ressenti différent. Mais on ne perdra pas de vue non plus que les critères retenus, leur pondération au sein de chaque catégorie, les catégories elles-mêmes, et ensuite la pondération de ces catégories pour obtenir un résultat global ne peuvent être tenus pour vérité scientifique. Plus de précisions dans Moustique bien sûr.

Lessines parmi les communes plus sûres

Huit catégories ont servi à constituer ce classement général. Moustique les énonce comme suit: "Finance, ­Économie et emploi, Mobilité, Environnement et cadre de vie, Enseignement, Logement, Services de première nécessité et Sécurité."

Un top 10 est présenté pour chacun des huit catégories. Parmi les quatre-vingts noms cités, on ne trouve que trois occurrences "Wapi". C’est peu bien sûr, mais il y a plus étonnant. En "mobilité", Comines est classée huitième. Pourquoi pas? En "économie et emploi", Mont de l’Enclus est numéro un! Admettons… En fait, ce qui nous a laissés pantois, c’est de découvrir qu’en "sécurité" Lessines est quatrième. Lessines, quatrième commune la plus sûre de Wallonie, et numéro un en Wapi… Quelque chose nous dit que même le bourgmestre Pascal De Hanschutter ne se serait jamais aventuré à l’affirmer. Eh bien maintenant, il peut!