Tribunal de tournai : "Je ne vais plus jamais faire de bêtises"

Le 3 février 2018, un certain Ali a déposé plainte auprès des services de police afin de le dénoncer. Lors de sa déposition, il dira "être exploité et menacé" . Souhaitant collaborer avec la justice, Ali confiera son téléphone portable dans lequel les enquêteurs retrouveront de nombreux éléments mentionnant la vente de cocaïne et d’héroïne.