Le Tournai d’avant: un pont de l’Arche si pittoresque

La richesse à l’abri

Dès l’an mil, une ère favorable s’ouvre pour la ville car son commerce de pierres, de draps et de cuir lui assure une large aisance. Conséquence: la nécessité d’une mise à l’abri de sa population dont le chiffre sera doublé était obligatoire car de nouveaux quartiers s’épandaient au-delà de la muraille gallo-romaine.

Le capitaine anglais De Batty dessine l'Arche en 1824. ©EdA

Les Consaux décident donc de construire une enceinte plus vaste. Aucun document ne permet de dater ces travaux. L’on s’accorde actuellement sur la fin du XIIe, sans autre précision.

La muraille circonscrit seulement son territoire. Soit un très grossier demi-cercle au tracé encore visible. " Dont les quartiers neufs forment des verrues ", souligne P. Rolland car les propriétaires renâclent à lâcher leur avoir. Avec l’Escaut comme corde, l’enceinte débute en aval à la rue des Noirets et se clôt en aval entre les rues Duwez et Chèrequefosse avec une tour imposante, la tour d’Arras. Soit 1650 m de long.

Un plan de 1611 montre l'Arche et son voisin, le pont Alard. ©EdA

Pour le bien commun

Mais quid du quartier Saint-Brice?

Il serait oiseux de décrire les multiples raisons qui feront enclore une partie de la rive droite. L’avoué de l’Empire n’y est pour rien; ce sont les intérêts des uns et des autres, péages, marchés, sécurité, qui ouvrent la voie.

Car si la ville est dirigée par échevins et jurés, il en est de même du bourg qui possède son échevinage de sept échevins, doté de justiciers et se réunissant " en l’âtre (cimetière) du cimetière St-Brice, dessous l’arbre".

Mais le bourg est limité entre les propriétés privées de Mortagne (le Bruille) et d’Avesnes (les Chauffours).

Tant pis: plutôt que de traverser le fleuve au droit de la tour d’Arras, la muraille ne le fera que devant St-Jean, passant l’Escaut avec l’Arche pour enserrer St-Brice avec un mur de 1.070 mètres (face à la rue Dame Odile plus ou moins).

Et voilà l'astuce qui permet d'enclore St-Brice grâce à un décrochement de la muraille. ©EdA

L’architecture, unique dans les annales tournaisiennes mais connue du monde romain, s’explique "par le recours à des maîtres étrangers pour obtenir des plans qui servirent à nos architectes locaux". Les textes (disparus en 1940) suivent pas à pas l’évolution d’un pont de trois arches, celle du milieu étant plus large.

Mais l’Arche n’est pas un vrai pont et va se doubler d’un ouvrage propre à brouetter et charrier: le pont Alard, (qui subsistera jusqu’en 1940); " ce fut d’abord un pont de bois, étroit réservé aux piétons ". En 1405, il fut résolu de lui donner une solidité plus grande en l’appuyant sur des culées solides. Les Consaulx l’examinent en 1411; on poursuit le chantier jusqu'en 1419

Entre les rues Duwez et Chèrequefosse, la tour d'Arras et son moulin. ©EdA

Mais l’hallali sonne. En sa séance du 3 mai 1830, la Régence, très préoccupée par l’état désastreux de l’Arche, projette de la restaurer et s’adresse "a ux architectes, constructeurs et amateurs des Beaux-Arts ". Clauses et conditions sont imposées: soit "l a conservation du caractère d’antiquité sans emploi de bois, de plâtre ou de briques; la dépense ne pourra excéder quatre mille francs; chaque plan sera accompagné d’un devis estimatif et d’un devis raisonné".

L’initiative tournera court malgré la promesse de primes de 150 et 75 florins aux deux meilleurs. Malgré les appels des amoureux du patrimoine, le sort du pont de l’Arche fut fixé en séance du 7 juin 1932: devant l’impossibilité de la restauration, la démolition du pittoresque pont de l’Arche est actée et réalisée. Tournai perdait là un nouveau pan de son patrimoine.