Le Renouveau, c’est tout beau

Christine Van Neste est éducatrice de formation et a laissé de côté ce travail pour se consacrer à la création d’un gîte et à l’exploitation agricole familiale. "J’ai ce projet en tête depuis 3 ans et aujourd’hui, mon rêve s’est réalisé, et il faut vivre de ses rêves. J’adore le contact, accueillir, échanger, faire découvrir. Les personnes qui s’arrêteront ici pourront, si elles le désirent, découvrir notre ferme en activité et les produits que nous vendons. Avec mon amie Claudine, nous avons parcouru les 10 balades pédestres que nous proposons, les circuits vélo ne manquent pas non plus. Nous ne sommes pas loin des pays des monts et des collines, du Tournai historique et culturel." Mais ce qui fait la beauté et la spécificité du gîte, ce sont les petites histoires du mobilier. Christine a chiné, négocié, décapé, frotté, lavé, bref, elle a offert une nouvelle vie à des centaines d’objets. "On peut faire soi-même du beau, avec des bras et du cœur, dit-elle (d’ailleurs, même les enfants ont travaillé à la rénovation). La valise, c’est celle du papa, ces chaises et cette table viennent de la même rue à Quevaucamps mais à 6 mois d’intervalle, ce meuble sort de la Ressourcerie, celui-là d’une brocante." Comme le dit Christine, qui vous accueillera: "Dans une société où tout va trop vite, vous poser au milieu des champs, en toute simplicité, en redécouvrant le temps de prendre le temps, cela ne peut que vous être bénéfique."