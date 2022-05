Tournai: les 850 ans de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame seront (re-)célébrés le 22 mai

Parfait, sauf que ce fut en très, très petit comité (15 personnes à l’intérieur, 50 à l’extérieur), la faute au Covid, personne ne l’a oublié.

Un an plus tard, toutes et tous sont les bienvenu.e.s

Et donc, après une édition en assemblée si réduite en 2021, la messe solennelle du jubilé des 850 ans de la dédicace de la cathédrale se déroulera le dimanche 22 mai prochain à 15h.

Cette messe solennelle du jubilé sera présidée par le légat pontifical du pape François, le cardinal Jozef De Kesel, primat de Belgique, accompagné du vicaire général Olivier Frölich, et du père Étienne Ntale, provincial des barnabites.

Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai accueillera également les autres évêques belges, ainsi que Mgr Laurent Ulrich, qui vient d’être nommé archevêque de Paris, Mgr Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai, et Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre.

La fabrique d’église cathédrale, le chapitre cathédral, les prêtres, les diacres permanents, les animateurs en pastorale du diocèse de Tournai, tous les fidèles engagés dans la vie consacrée, des représentants des chapitres des cathédrales de Belgique et de Lille, des évêchés de Belgique et des services de la conférence épiscopale sont également invités.

Surtout, tous les catholiques, tous les habitants du Hainaut sont les bienvenus. Plusieurs personnalités politiques seront également présentes.

La célébration sera animée par la maîtrise de la cathédrale et durera environ une heure et demie.

Un peu d’histoire

La cathédrale de Tournai, dédiée à Notre-Dame (qui est le septième édifice chrétien conçu sur ce site!), a été solennellement consacrée le dimanche 9 mai 1171, par l’archevêque de Reims Henri de France, assisté de l’évêque de Tournai Gautier, des évêques des diocèses voisins, du doyen du chapitre cathédral et du chancelier épiscopal de l’époque.

La dédicace d’une église est une coutume très ancienne et universelle dans l’histoire de l’Église. Au début du christianisme, le terme qui a été traduit en langue française par église désignait l’assemblée concrète des chrétiens qui se réunissaient en tel ou tel lieu. Progressivement, on a appelé "église" le bâtiment où ils se réunissaient. Cet édifice visible est devenu un signe particulier de l’Église en chemin sur la terre, et aussi, dit le rituel de la dédicace, " une image de l’Église établie dans les cieux" . Aussi, lorsqu’on érige une église comme un édifice destiné de façon stable à rassembler le peuple de Dieu et à y célébrer la liturgie, il est demandé de la consacrer par un rite solennel que l’on appelle la dédicace.

La cathédrale de Tournai constitue un trésor architectural et artistique inestimable. En 2000, elle a été reconnue par l’Unesco Patrimoine mondial de l’humanité. En même temps que le 850eanniversaire de la dédicace, nous avons célébré le 20eanniversaire de cette reconnaissance. Outre sa mission cultuelle, la cathédrale de Tournai est aussi largement ouverte au tourisme et beaucoup s’attachent à promouvoir son rayonnement culturel et musical.