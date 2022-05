Arrestation de trois dealers présumés à Tournai

Cette opération a permis aux enquêteurs de saisir 96 grammes d’héroïne, 19,24 grammes de cocaïne, 0,7 gramme de cannabis et 1 gramme de méthamphétamine. Les policiers ont également saisi quatre GSM, une tablette et plus de 1.300 euros.

Âgés entre 20 et 40 ans, les trois individus ont été déférés devant la juge d’instruction Hanton. Après audition, la magistrate les a mis sous mandat d’arrêt.

Les dealers présumés ont été placés en prison, en détention préventive.